In 2026 vindt de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort plaats. Nadat het historische circuit in 2021 terugkeerde op de Formule 1-kalender, valt volgend jaar het doek met een sprintweekend. Veel fans willen uiteraard getuige zijn van dit veelbelovende slotakkoord. Kaarten voor de Dutch GP gaan derhalve als warme broodjes over de toonbank. De organisatie spreekt van ‘overweldigende interesse’.

Donderdag meldde de directie van de Dutch GP dat kaarten voor het weekend al zijn uitverkocht, met uitzondering van een beperkt aantal hospitality-tickets. Geïnteresseerden kunnen zich nog wel inschrijven voor een wachtlijst, voor het geval er nog kaarten vrijkomen. Volgend jaar gaat de kaartverkoop voor de vrijdag, wanneer de enige vrije training en de sprintkwalificatie op het programma staan, van start.

“Zes waanzinnige jaren ronden we af met een weekend dat sportief én emotioneel een mijlpaal wordt”, reageerde sportief directeur Jan Lammers. “Dan gaan we voor het eerst ook een sprintrace organiseren. Het wordt een prachtige afsluiting van een uniek hoofdstuk in de Nederlandse sportgeschiedenis.” Directeur Robert van Overdijk is eveneens enthousiast: “Het wordt een onvergetelijke laatste editie van een uniek evenement in de Nederlandse sportgeschiedenis, zeker ook met een sprintrace, de compleet nieuwe auto’s en met Cadillac als elfde team op de grid.”

