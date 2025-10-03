Max Verstappen is al jaren een held in binnen- en buitenland, al zijn er ook genoeg racefans die de Nederlander niet kunnen luchten of zien. Zijn meedogenloze rijstijl maakte hem niet altijd populair bij het internationale publiek. Toch ziet oud-coureur Juan Pablo Montoya hoe een overgrote meerderheid van de fans Verstappen steeds meer gaat waarderen. Ook zijn recente uitstapje naar de Nordschleife draagt daaraan bij.

Het imago van Verstappen wordt voor een groot deel bepaald door de media. Daarin werd hij in het verleden vaak neergezet als ‘de slechterik’ – een nietsontziende racer die koste wat het kost zou afrekenen met zijn rivalen. Tegenwoordig klinkt er steeds vaker een ander geluid, ook omdat Verstappen zich geregeld van een andere kant laat zien. Zo ging er dit jaar een video van de Nederlander met presentator Chris Harris viraal. Na een ontwapenend interview gaf Harris toe dat het imago van Verstappen niet strookt met de nuchtere coureur die hij is.

Montoya: ‘Verstappen is enorm veranderd’

Ook oud-coureur Juan Pablo Montoya ziet steeds vaker een andere Verstappen. In zijn MontoyA-podcast legt hij uit hoe Max’ populariteit daardoor toeneemt. “Verstappen is enorm veranderd”, aldus de Colombiaan. “Toen hij domineerde, vonden mensen hem niet zo leuk. Over het algemeen houdt niemand van iemand die domineert. Maar toen hij ‘de schurk’ was, degene die Mercedes uitdaagde, vonden mensen hem juist echt leuk.”

Montoya besprak ook het recente Nordschleife-optreden van Verstappen. De 28-jarige coureur won onlangs zijn debuutrace in de NLS. “Racen buiten de Formule 1 is niet erg gebruikelijk”, lichtte Montoya toe. “Voor veel fans die geen Formule 1-race kunnen bijwonen – hetzij vanwege de kosten, hetzij omdat er momenteel geen races in Duitsland zijn – was dit een unieke kans om Max in actie te zien. Bovendien kregen mensen ineens de kans om tegen hem te racen. Velen hebben zich waarschijnlijk alleen aangemeld om even het circuit met hem te kunnen delen. Als je het zo bekijkt, is dat ontzettend gaaf.”

