De 24 uur van de Nürburgring zit erop: niet alleen Max Verstappen kampte met pech, maar ook andere Nederlandse coureurs. Weer anderen verging het stukken beter: sommige van hen, zoals Jeroen Bleekemolen en Carlo van Dam, wonnen zelfs de race in hun klasse. Tijd voor een kleine greep uit de prestaties van onze landgenoten.

Maar liefst 26 Nederlandse coureurs kwamen de afgelopen dagen in actie in de ‘Groene Hel’, in aanloop naar én tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen zorgde voor de meeste headlines, reed lang aan de leiding en leek met z’n teamgenoten in de #3 auto op weg naar de zege. Helaas voor hem en het Verstappen.com Racing-team moest Daniel Juncadella aan het einde van de zondagochtend, vlak na de rijderswissel, de bolide in de pits parkeren. Problemen met de aandrijfas, weg zege en goed resultaat.

Nederlands succes

Nederlands succes was er echter volop. Zo won Jeroen Bleekemolen, columnist van Formule1.nl én analist van FORMULE 1 Paddockpraat, met Cerny Motorsport de race in de SP10-klasse. Dat deed Bleekemolen in een BMW M4 GT4 Evo. Zeges waren er daarnaast ook voor Carlo van Dam in de SP4T-klasse, Paul Meijer (Cup 2) en Marco van Ramshorst (AT2).

Voor weer andere landgenoten verliep de legendarische race minder goed. Zo was er in de hoogste categorie een veelbelovend begin van het team van Nicky Catsburg , maar volgde schade aan de voorkant van de #130 Lamborghini. Ook Morris Schuring en zijn teamgenoten waren met de Porsche van Falken aanvankelijk goed onderweg, maar de Nederlander ging de mist in bij een inhaalactie en crashte met de #44-auto.

Robin Frijns werd in de hoogste klasse de beste Nederlander, en daarmee ook overall. Met de #77 BMW startte zijn team als vijftiende. De Limburger slaagde er met zijn collega’s vervolgens in om als negende te eindigen. En uiteraard waren er nog diverse andere Nederlanders die streden voor een goed resultaat, zoals Renger van der Zande (48e) en Tom Coronel, die een en ander aan technisch malheur kende. Hij stond niet alleen ingeschreven met #75 (DNF), maar ook met #19, samen met onder anderen Jan Jaap van Roon. Die bolide werd als 65e geklasseerd.

Weten hoe alle andere landgenoten het deden? Je vindt het hieronder, in de uitslag van de 24 uur van de Nürburgring:

