Daniel Juncadella reed zondagmiddag nog één laatste ereronde namens Verstappen Racing in de 24 uur van de Nürburgring. De renstal van de Nederlandse F1-coureur lag lange tijd op koers om de endurance-klassieker te winnen, maar viel met nog een kleine drie uur te gaan uit de race. De Winward-monteurs slaagden erin de bolide te repareren voor een laatste ronde over het circuit, waarbij Juncadella achter het stuur kroop.

Terwijl zusterteam RAVENOL na vierentwintig uur racen als eerste over de finish kwam, reed Juncadella nog een laatste ronde over het 25 kilometer lange circuit. De Spanjaard had eerder al bevestigd dat het team in ieder geval de finishvlag zou halen.

Mede door de inhaalacties van teamgenoot Max Verstappen – die over een verbluffend tempo beschikte tijdens zijn eerste etmaalrace – had het team lange tijd zicht op de overwinning. In zijn derde stint kreeg Juncadella echter te maken met een kapotte aandrijfas en moest hij de #3 Mercedes terug naar de pitstraat loodsen.

