Na zijn achtereenvolgende overwinningen op de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan mengt Max Verstappen zich weer in de strijd om de wereldtitel. Hoewel de achterstand op met name kampioenschapsleider Oscar Piastri nog groot is – 69 WK-punten – denken collega’s van beide mannen dat de Australiër en McLaren-teamgenoot Lando Norris zeker moeten oppassen voor de Nederlander.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de GP Singapore was het recente succes van huidig wereldkampioen Max Verstappen onderwerp van gesprek. De verschillende coureurs werden gevraagd de kansen op een vijfde wereldtitel voor de Nederlander in te schatten, met nog zeven Grand Prix-weekenden te gaan in 2025.

“Er is zeker een kans, dus meer dan nul procent”, antwoordt andere hoofdrolspeler in de titelstrijd Lando Norris. De coureur werd gevraagd de kans van Verstappen op de wereldtitel in een percentage uit te drukken. Esteban Ocon onderstreept de analyse van Norris. “We kennen Max allemaal, en we weten allemaal ook hoe gevaarlijk hij is wanneer er iets te winnen valt”, aldus de Fransman. “Er is zeker een goede kans op een vijfde wereldtitel voor hem als hij tot en met het einde van het jaar een competitieve auto heeft.”

‘Honderd procent kans’

George Russell doet er vervolgens nog een schepje bovenop. “Honderd procent kans”, antwoordt de Brit grappend. Ook de Mercedes-coureur wordt gevraagd naar een percentage voor de kansen van de Red Bull-coureur. Charles Leclerc neemt de vraag wat serieuzer dan de Brit. “Ik denk dat de kans twintig procent is”, aldus de Monegask. “Het gat is wel erg groot en de Red Bull was met name sterk op banen met een lage downforce, zoals Monza en Bakoe. Ik verwacht dat McLaren tijdens de rest van het seizoen weer terugslaat.”

Isack Hadjar – coureur bij Racing Bulls, het zusterteam van Verstappens Red Bull – schat de kansen van de Nederlander nog lager in. “Ik ben het met Charles eens, maar twintig procent vind ik nog te veel. Ik zou zeggen tien procent.” Alexander Albon rondt de reeks af: “Dan ga ik voor vijftien procent kans. Een botsing tussen Lando en Oscar, en alles ligt weer open.”

