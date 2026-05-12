McLaren beleefde in Miami zijn sterkste weekend van het seizoen en kijkt daardoor voorzichtig vooruit naar een nieuwe titelstrijd. Na een moeizame seizoensstart, waarin zowel Lando Norris als Oscar Piastri in China niet eens van start gingen, werd in Japan met een podiumplaats voor Piastri al de eerste stap richting herstel gezet. In Miami trok McLaren die lijn overtuigend door: Norris won de sprintrace in de vernieuwde MCL40, waarna beide coureurs ook op zondag het podium haalden.

Teambaas Andrea Stella blijft echter voorzichtig over de titelkansen van zijn team, ondanks de sterke prestaties. “Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn als we nu al aan het kampioenschap gaan denken”, zei hij tegenover de media in de paddock. “Dit was pas de vierde race en we hebben net onze eerste upgrade geïntroduceerd.” Tegelijkertijd benadrukte de Italiaan dat McLaren nog veel potentieel ziet in de huidige auto.

“Dat gezegd hebbende, hebben we al flink wat punten gescoord, zelfs ten opzichte van Mercedes“, vervolgde hij optimistisch. “Daarnaast weten we dat we onze auto nog verder kunnen ontwikkelen. In aanloop naar Miami hebben we al aangegeven dat we het kampioenschap niet willen afschrijven; nu richten we ons op de lange termijn, in de hoop onze titel te kunnen verdedigen. Tegelijkertijd blijven we gefocust op het heden en op de zaken die we nú kunnen verbeteren. Natuurlijk willen we onze titel prolongeren, maar het heeft weinig zin om alleen maar vooruit te kijken.”

Lof voor Antonelli

Stella sprak daarnaast lovend over Mercedes-talent Kimi Antonelli, maar benadrukte ook de kracht van de eigen line-up bij McLaren. “We moeten Kimi de credits geven voor wat hij laat zien en daadwerkelijk presteert op het circuit”, vervolgde de teambaas. “De kwaliteit van zijn racen, zijn consistentie en zijn snelheid – zowel over één ronde als gedurende een complete race – zijn indrukwekkend. Op basis van de tests had ik George (Russell, red.) misschien hoger ingeschat, maar om de een of andere reden is het tij gekeerd. Ik denk dat Kimi dit te danken heeft aan het team om hem heem; succes komt voort uit deze synergie”, merkte Stella op. “Goed gedaan Kimi, goed gedaan Mercedes.”

Over zijn eigen coureurs voegde hij toe: “Als we specifiek naar het constructeurskampioenschap kijken, denk ik dat wij momenteel het sterkste rijdersduo hebben. We willen die kracht binnen McLaren maximaal benutten, al moeten we de auto nog nét iets sneller maken.” Na vier races staan de papaja’s derde in het constructeurskampioenschap met 94 punten.

