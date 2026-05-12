Oscar Piastri heeft namens McLaren alvast nagedacht over zijn nalatenschap in de Formule 1. De 25-jarige Australiër – inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen in de koningsklasse – beseft dat hij bij de Britse renstal tekende op het moment dat het team werkte aan een indrukwekkende wederopstanding. Piastri hoopt echter dat fans hem later zullen herinneren als een belangrijke factor in het succes van McLaren én als een ‘echte racer’.

In een nieuwe video op het YouTube-kanaal van McLaren denkt een openhartige Piastri na over zijn impact op het team én op de sport. Hij geldt als één van de revelaties van de afgelopen seizoenen; zo won hij al negen Grands Prix en ging hij vorig jaar lange tijd aan de leiding in het kampioenschap. Tegelijkertijd profiteerde Piastri ook van de uiterst competitieve bolides van McLaren. Wanneer hij nadenkt over hoe hij later herinnerd wil worden, hoopt de Australiër dat fans hem zien als een essentieel onderdeel van dat succes, en niet als iemand die simpelweg profiteerde van een snelle auto.

“Ik vind het mooi om te bedenken dat ik niet zomaar een coureur was tijdens een succesvolle periode van het team”, legde Piastri uit. “Ik hoop juist dat ik herinnerd word als iemand die heeft bijgedragen aan dat succes.” Los van titels en trofeeën wil hij vooral respect afdwingen bij de echte racefans. “Zelfs als ik nooit kampioen word, of als bepaalde dingen niet gebeuren, hoop ik dat men me nog steeds ziet als iemand die altijd zo hard mogelijk heeft geracet”, voegde hij eraan toe. “Iemand die er alles aan heeft gedaan om de beste te worden, maar wel op de juiste manier.”

Een echte racer

Piastri legt daarbij nadruk op ‘eerlijk’ racen. “Dat is voor mij heel belangrijk”, lichtte hij toe. “Je kunt hard racen en extreem competitief zijn, zonder daarbij bepaalde grenzen over te gaan.” Die mentaliteit past binnen het gedachtegoed van McLaren. Zeker vorig jaar, toen beide coureurs kans maakten op de titel, weigerde het team onder druk van Max Verstappen een duidelijke favoriet aan te wijzen. Zowel Piastri als Norris moest een eerlijke kans krijgen op het kampioenschap. “Ik wil bekendstaan als een echte racer”, zei de Australiër over zijn nalatenschap. “Een harde racer, maar ook iemand die enorm toegewijd was aan het team en McLaren vooruit probeerde te helpen.”

Dergelijke uitspraken doen vermoeden dat Piastri zijn racehelm binnenkort aan de wilgen hangt. Het tegendeel is echter waar, benadrukte hij tot slot. De relatief jonge coureur heeft nog een lange carrière voor zich. Zo blijft hij vastberaden om ooit een wereldtitel te winnen, al vindt hij dat niet bepalend voor zijn uiteindelijke reputatie. “Natuurlijk willen we allemaal wereldkampioen worden”, besloot hij. “Maar uiteindelijk wil je ook dat mensen respecteren hoe je hebt geracet en hoe je met het team hebt samengewerkt.”

