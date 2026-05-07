Oscar Piastri is vermoedelijk de favoriet om Max Verstappen bij Red Bull te vervangen, mocht de Nederlander besluiten om de renstal vroegtijdig te verlaten. Niet alleen gaan geruchten over de toekomst van Verstappen in de Formule 1 al weken rond, ook wordt er gefluisterd over onenigheid tussen McLaren en Piastri’s manager Mark Webber. Meerdere bronnen melden nu dat de Australiër daarom bovenaan het lijstje staat om Verstappen op te volgen bij Red Bull, mocht de wereldkampioen de Oostenrijkers vaarwel zwaaien.

Max Verstappen heeft nog tot en met 2028 een contract bij Red Bull, maar twijfelde eerder al openlijk over zijn toekomst in de Formule 1. Aanleiding is met name het nieuwe reglement, waardoor de bolides in 2026, in de woorden van Verstappen, ‘F1-onwaardig’ zijn geworden. Volgens Motorsport.com heeft Red Bull daarom alvast een plan B klaarliggen: Oscar Piastri wordt naar verluidt door de Oostenrijkers als favoriet gezien om Verstappen te vervangen, mocht de Nederlander vertrekken.

LEES OOK: Montoya vermoedt: ‘Ford niet blij met Verstappen in een Mercedes op de Nürburgring’

Teambaas Laurent Mekies en Red Bull-baas Oliver Mintzlaff zouden dan het plan om Piastri naar Red Bull te halen in werking willen stellen, mocht Verstappen naar een ander team overstappen, een jaartje er tussenuit gaan of helemaal stoppen met de Formule 1. De Australische coureur zou dan de voorkeur krijgen over onder meer coureurs uit het opleidingstraject van Red Bull.

Webber

De geruchten over Red Bulls interesse in Piastri komen ook te midden van speculaties over een breuk tussen manager Mark Webber en McLaren. De manager van de Australische coureur is al sinds de testdagen in Bahrein afwezig in de McLaren-garage tijdens Grand Prix-weekenden. Piastri weersprak eerder de geruchten over spanningen tussen Webber en McLaren, en bevestigde dat zijn landgenoot nog altijd betrokken is bij zijn carrière. Webber was tussen 2007 en 2013 zelf coureur voor Red Bull.

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Miami: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.