Max Verstappen moest zich zaterdag tevredenstellen met de elfde startplaats voor de GP van Japan. De Red Bull-coureur strandde in Q2, nadat hij gedurende de hele kwalificatie worstelde met grip en balans in zijn RB22. “De auto is compleet onbestuurbaar”, klonk het vanuit de cockpit. Na afloop stond een nuchtere Verstappen de Nederlandse pers te woord. Gefrustreerd over het huidige gebrek aan tempo is hij allang niet meer; Verstappen houdt zich bezig met grotere vragen.

“Er is ook voor mij persoonlijk veel om uit te zoeken”, verklaarde Verstappen gelaten. “Voornamelijk over het leven”, verduidelijkte hij desgevraagd. “Ik ben niet eens meer gefrustreerd, dat punt ben ik allang voorbij. Eerlijk gezegd weet ik niet wat ik er nog van kan maken”, zei hij stoïcijns. Op Suzuka werd de huidige competitiviteit van Red Bull – of beter gezegd het gebrek daaraan – opnieuw pijnlijk duidelijk. Verstappen stond de afgelopen vier jaar steevast op pole in Suzuka, maar strandde met zijn nieuwe RB22 al in Q2.

Verstappen richtte zich opnieuw op de huidige reglementen, die al langere tijd een doorn in het oog zijn van de viervoudig wereldkampioen. Als rasechte racer ziet hij nog altijd weinig plezier in het nieuwe F1-tijdperk. “Het heeft niets te maken met P7 of P11”, benadrukte hij. “Het is gewoon te hopen dat het weer wat leuker wordt om te rijden.” Dit weekend werden al kleine aanpassingen gedaan aan het energiebeheer tijdens de kwalificatie, maar grootschalige veranderingen blijven voorlopig uit.

Glimlach is ver te zoeken

Verstappen begrijpt dat de belangen van de verschillende motorfabrikanten leidend zijn binnen de nieuwe reglementen, maar hoopt tegelijkertijd dat er op de lange termijn wel degelijk wordt ingegrepen. “Ik ben daar ook niet bitter over”, verzekerde hij. “Dit jaar gaat het om kleine veranderingen die weinig verschil zullen maken. Ik hoop vooral dat de aanpassingen voor volgend jaar groot genoeg zijn.” Volgend jaar? Voor fans die zich afvragen of Verstappen na dit seizoen afzwaait, klinken die woorden wellicht bemoedigend. Tegelijkertijd benadrukte de Limburger dat zijn uitstapjes naar de Nürburgring en zijn groeiende betrokkenheid bij het simracen ‘een grote glimlach’ op zijn gelaat toveren. Die glimlach is in de Formule 1 voorlopig ver te zoeken.

LEES OOK: Kwalificatie GP Japan: Sublieme Antonelli pakt pole, Verstappen als elfde al exit in Q2

“Voor mij is het op dit moment niet leuk”, concludeerde hij. “En als je 22 races van huis bent, moet het wel voor iets leuks zijn. Natuurlijk geef ik nog steeds alles als ik in de auto zit. Maar met hoe de Formule 1 nu is ingericht… Als je het niet leuk vindt, kan je denk ik ook niet het beste eruit halen. Met andere dingen probeer ik het natuurlijk wel leuk te houden, maar dat houdt natuurlijk ook een keertje op.”

Tot slot wilde Verstappen duidelijk maken dat zijn team geen blaam treft. Onder teambaas Laurent Mekies waait er een frisse wind door de garage, maar dat neemt niet weg dat er nog veel vraagtekens bestaan rond de RB22. “Iedereen doet zijn best”, legde Verstappen uit. “Maar het is een combinatie van veel verschillende factoren die maakt dat ik het momenteel niet zo naar mijn zin heb. Het team staat daar volledig buiten. Ik weet dat iedereen keihard werkt en alles geeft om mij in een zo goed mogelijke positie te brengen. Op dit moment is het geen fijne situatie, maar we gaan gewoon door en blijven proberen”, besloot hij.

Lees hier alles over de GP Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.