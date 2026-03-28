Kimi Antonelli heeft in de kwalificatie op indrukwekkende wijze de pole position veroverd voor de GP van Japan. De Mercedes-coureur troefde teamgenoot George Russell af. Het meest opvallende was echter de uitschakeling van Max Verstappen in Q2: de Nederlander kwam in een tegenstribbelende Red Bull-bolide niet verder dan plek 11.

Q1: Leclerc verrast Antonelli en Russell

Als het licht op groen staat, is het eerste deel van de kwalificatie begonnen. Zes auto’s gaan de eerste schifting niet overleven, de beide Cadillacs en Aston Martins lijken er op voorhand al vier van te zijn. Max Verstappen is ook al vlotjes de baan op, maar komt in de eerste run niet verder dan een achtste plek, nog achter teamgenoot Isack Hadjar. Antonelli zet ondertussen meteen de toon, gevolgd door Charles Leclerc. Opvallend: het tempo van George Russell valt tegen: vijfde in run één.

In de slotminuten is het vooral de vraag welke coureurs afvallen. En inderdaad: de eerder genoemde vier zijn de pineut, samen met onder anderen de toch normaliter rappe Oliver Bearman (Haas). Verstappen gaat ondertussen Hadjar nog voorbij en ook Russell verbetert zich. Leclerc blijft hem echter voor. Antonelli, Piastri en Hamilton staan ook in de top-vijf. Verrassend sterk: Audi-duo Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Zij eindigen nog voor Verstappen (negende).

Exit in Q1: Albon (17), Bearman (18), Pérez (19), Bottas (20), Alonso (21), Stroll (22),

Q2: Verstappen ligt eruit!

Op naar Q2, moet Verstappen zich zorgen maken over plaatsing voor Q3? Ja, zo blijkt. Antonelli is de eerste die de toon zet, maar Piastri meldt zich in de McLaren vervolgens op P1. Sterk is ook Bortoleto, hij is sneller dan bijvoorbeeld Verstappen met diens eerste tijd. Ook Hadjar is sneller dan de Nederlander, Hülkenberg en Gasly eveneens. Werk aan de winkel voor Verstappen, die ook nu – net als in de vrije trainingen – klaagt over problemen met het terugschakelen.

Het moet dus van zijn laatste snelle ronde komen in Q2. Hij verbetert zich daarin weliswaar, maar verder dan negende komt hij op dat moment niet. Eerst is het Hadjar die hem aftroeft, vervolgens is het nota been Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad die P10 afpakt van Verstappen. De Nederlander eindigt als elfde en het is dus over en sluiten. De RB22 doet totaal niet wat hij wil, meldt hij via de boordradio. Elfde tijd, geen Q3.

Q3: Antonelli troeft iedereen af

Het is Antonelli die meteen laat zien dat hij de grootste kandidaat voor pole position is in Q3. Hij houdt in de eerste run teamgenoot Russell enkele tienden achter zich en ook de beide McLarens en Ferrari’s komen er niet aan te pas.

Wie gaat hem van pole afhouden? Russell niet, zo blijkt. De Engelsman is in de tweede run ook langzamer dan Antonelli. De Italiaan verbetert zijn eigen tijd echter ook niet en dat opent de deur voor de andere topcoureurs. Bij McLaren is de hoop op pole van korte duur, Piastri en Norris komen niet verder dan de derde en vijfde tijd. Dat is nog wel sneller dan Hamilton. En Leclerc dan? Nee, ook hij kan Ferrari geen pole bezorgen: vierde. En dus is het Antonelli die zondagochtend Nederlandse tijd (7.00 uur) op P1 staat!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.