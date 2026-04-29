Oliver Bearman blikt voorafgaand aan de GP Miami nog een keer terug op zijn zware crash tijdens de GP Japan. Voor de race op Suzuka werd er al gewaarschuwd dat de snelheidsverschillen tussen auto’s onder het nieuwe reglement tot zulke incidenten zouden kunnen leiden, en de Haas-coureur baalt ervan dat hij uiteindelijk het ‘proefkonijn’ was. Vlak na de crash van Bearman voerde de FIA namelijk regelwijzigingen door: ‘Het goede is dat de FIA wel openstaat voor onze ideeën’.

De zware crash van Oliver Bearman in Japan heeft heel wat teweeg gebracht in de paddock. De Haas-coureur knalde met een impact van 50G tegen de barrières op Suzuka, nadat hij moet uitwijken voor een langzaam rijdende Franco Colapinto. Het verschil in snelheid tussen de twee coureurs kwam doordat de Argentijn op dat moment zijn accu aan het opladen was.

Bearman vertelt aan het Britse Daily Mail dat de directe gevolgen van de klapper meevielen. “Het is niet het einde van de wereld, maar het was geen moment dat ik gepland had”, vertelt de jonge coureur. “Ik was maandag alweer thuis. Woensdagochtend zat ik in de simulator. Toen de adrenaline zakte, voelde ik wat pijn in mijn been, maar dat was van korte duur. Als de geschrapte races waren doorgegaan, had ik gewoon kunnen rijden.”

Coureurs, onder wie Max Verstappen en Carlos Sainz, waarschuwden al eerder dat zulke incidenten zouden kunnen plaatsvinden onder de nieuwe reglementen. “De coureurs hebben met de FIA gesproken over deze grote snelheidsverschillen die gevaarlijke situaties veroorzaken, en ik was niet blij dat ik het proefkonijn was”, zegt Bearman wel. “Het goede is dat de FIA openstaat voor onze ideeën. Ik heb er vertrouwen in dat we alles oplossen.” Het bestuursorgaan heeft inmiddels voor de GP Miami regelwijzigingen doorgevoerd, om vergelijkbare incidenten te voorkomen.

Ferrari-droom

Naast over recente gebeurtenissen spreekt Bearman ook nog even over de toekomst. De Haas-coureur hoopt het namelijk ooit weer tot Ferrari te schoppen. In 2024 maakte Bearman als invaller voor Carlos Sainz zijn F1-racedebuut bij de Italianen. “Ik heb het gevoel dat ik klaar voor (een zitje bij Ferrari, red.) ben. Als ik dat niet zou zeggen, zou het niet de moeite waard zijn om naar het circuit te gaan”, stelt de coureur. “Ik ben jong en heb nog jaren voor me. Ik wil ze gewoon een reden geven om mij te kiezen. Hoe harder ik ga, hoe groter mijn kansen.”

