De GP van Monaco staat voor de deur! De iconische race staat bekend als ‘het kroonjuweel’ van de F1-kalender en maakte van de kleine stadstaat het onofficiële thuisland van de koningsklasse. Toch is de race anno 2026 weinig populair. Inhalen op het nauwe stratencircuit bleek immers jarenlang vrijwel onmogelijk. Vorig jaar deed de organisatie een verwoede poging om het spektakel op te krikken met een verplichte tweestopper, maar die regel is inmiddels geschrapt. Wat ging er mis?

Al geruime tijd woedt de discussie over de sportieve waarde van de GP van Monaco. Het stratencircuit is geliefd bij fans én coureurs, maar met de huidige F1-auto’s is de kwalificatie doorgaans spannender dan de race zelf. De kansen om een concurrent in te halen zijn immers minimaal. Daarom werd vorig jaar een voorstel goedgekeurd om extra pitstops te verplichten. Het idee was simpel: meer strategische variatie creëren en extra kansen bieden voor een zogeheten undercut; eerder pitten dan je concurrent en zo een positie winnen.

Mislukt experiment

De praktijk pakte echter averechts uit. Vooral de middenveldteams profiteerden van de verplichte tweestopper én van het feit dat inhalen in Monaco vrijwel onmogelijk is. Zo hielden Racing Bulls en Williams met één auto bewust het hele veld op, waardoor de andere coureur later een extra pitstop kon maken zonder posities te verliezen. Omdat inhalen zo lastig was, konden de opgehouden auto’s nauwelijks reageren. Het leverde op zijn zachtst gezegd merkwaardige taferelen op.

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Het is dan ook weinig verrassend dat de regel voor 2026 weer van tafel is geveegd. Het experiment had duidelijk niet het beoogde effect. “Het was héél spannend”, grijnsde een sarcastische Max Verstappen na de laatste GP van Monaco tegenover de media. “Ik zat elke ronde op het puntje van mijn stoel. Fantastisch, echt. Zullen we volgend jaar anders vier pitstops verplichten?”, stelde hij gekscherend voor. “Voor ons deed het echt helemaal niets.”

Te klein circuit

De kern van het ‘Monaco-probleem’ zit nog altijd in de lay-out van het circuit, niet in de strategische mogelijkheden. Moderne F1-auto’s zijn simpelweg te groot en te zwaar om fatsoenlijk te kunnen racen op de kleine straten van het prinsdom. Tijdens de kwalificatie zoeken de coureurs de grenzen van het circuit op en worden de dappersten beloond met de beste startposities. Dat levert spectaculaire beelden op en zorgt steevast voor enthousiasme bij het publiek. Op zondag volgt echter vaak de beruchte ‘optocht’, zoals critici de race geregeld omschrijven. In een interview met WIRED legde Oliver Bearman het probleem pijnlijk bloot. “Ik daagde mezelf uit om een raceronde te rijden zonder volgas te gaan”, lachte hij. “Het kostte me niet eens tijd.”

Mogelijk is de GP van Monaco onder de nieuwe F1-reglementen een stukje spannender. De auto’s zijn een fractie smaller en lichter geworden, wat de race-actie in het prinsdom ten goede zou kunnen komen. Zondag krijgen we het antwoord. De race gaat om 15.00 uur Nederlandse tijd van start.

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