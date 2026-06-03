Max Verstappen eindigde tijdens de voorbije GP van Canada voor het eerst op het podium in 2026. Hij werd daarbij enigszins geholpen door de uitvalbeurt van George Russell, maar desalniettemin is een derde plaats een bemoedigend resultaat voor Red Bull. De Oostenrijkse renstal was in de openingsraces lang niet altijd competitief, mede door de gloednieuwe aandrijflijn die het team zelf heeft ontwikkeld. Motorenbaas Ben Hodgkinson is derhalve trots op de geboekte vooruitgang.

In een persbericht in aanloop naar de GP van Monaco blikte Hodgkinson in de eerste plaats terug op het podium in Montreal. “In de Formule 1 draait alles om winnen, maar deze eerste podiumplaats, mogelijk gemaakt door onze eigen motor, is absoluut iets om te vieren”, zei hij trots. “Het onderstreept wat we in zo’n korte tijd hebben bereikt. Red Bull Ford Powertrains is een nieuwkomer die het opneemt tegen enkele van de grootste namen in de auto- en autosportindustrie. Dat we daar al mee kunnen strijden, is iets waar het hele team trots op kan zijn.”

Achterstand

Toch erkent Red Bull nog steeds een achterstand op Mercedes, dat in 2026 nog ongeslagen is. Ook Ferrari en McLaren ogen sterker; naar verwachting is de Scuderia komend weekend favoriet op het nauwe stratencircuit van Monaco. “Er is nog een lange weg te gaan en we weten dat de achterstand op de koplopers aanzienlijk is”, gaf Hodgkinson toe. “Maar we leren snel, bouwen aan onze capaciteiten en werken aan verbeteringen op de juiste gebieden. We kijken uit naar de komende races, waarin we deze vooruitgang willen voortzetten”, sloot de Brit af. “We blijven mikken op onze eerste overwinning in dit nieuwe F1-tijdperk.”

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Gezien de huidige WK-stand moet Red Bull zich feitelijk tot het middenveld rekenen. Mercedes gaat na vijf zeges uiteraard aan kop met 219 punten, gevolgd door Ferrari en McLaren, met respectievelijk 147 en 106 punten. Daarna volgt Red Bull, dat met 57 punten dichter bij Alpine en Racing Bulls ligt dan bij de koplopers. Het seizoen is echter nog jong; de GP van Monaco is pas de zesde ronde van het kampioenschap.

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