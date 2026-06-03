Ook in tijden van economische tegenslag wordt in Monaco geen armoe geleden. Maar in 2006, als het geld nog tegen de kaden van het prinsdom klotst, is Monaco het summum van decadentie. Herinneringen aan een feest van één van de rijkste en impopulairste teambazen ooit.
GP Monaco: Herinneringen aan een feest van één van de rijkste en impopulairste teambazen ooit
Getty Images
Mischa Bijenhof
3 juni 2026
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