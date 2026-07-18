Max Mosley staat als FIA-voorzitter bekend als bullebak en dictator maar als hij in 2015 de deuren van zijn huis opent voor Linda Vermeeren, leert ze een heel andere kant van hem kennen. Over Formule 1, een nazi-orgie met vijf hoeren en een ingelijste foto van Adolf Hitler. Herinneringen aan een memorabele ontmoeting.
Terug in de tijd: Een memorabele ontmoeting met omstreden FIA-voorzitter Max Mosley
Getty Images
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