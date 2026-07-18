Max Mosley staat als FIA-voorzitter bekend als bullebak en dictator maar als hij in 2015 de deuren van zijn huis opent voor Linda Vermeeren, leert ze een heel andere kant van hem kennen. Over Formule 1, een nazi-orgie met vijf hoeren en een ingelijste foto van Adolf Hitler. Herinneringen aan een memorabele ontmoeting.

Lees direct verder met Mijn Magazines Beleef de Formule 1 van dichtbij. We zijn bij alle GP’s aanwezig en brengen je unieke content, het mooiste beeld en exclusieve interviews met Max Verstappen. Al vanaf 1 euro per week. Alle digitale edities van FORMULE 1 Magazine + 25 andere topmagazines, waaronder Helden Magazine, Fiets Magazine en Procycling.

Na iedere race direct een exclusieve digitale special.

Te delen met 2 andere Formule 1 liefhebbers (via de Mijn Magazines-app)