Aston Martin heeft voor de Grand Prix van Monaco een speciale livery samen met hun hoofdsponsor Maaden – een Saudisch staatsmijnbouwbedrijf. De auto verruilt zijn groene tinten nu voor oranje op de neus, delen van de sidepods en de motorcover. De kleurenstelling maakt deel uit van een campagne genaamd From Rock to Racetrack.

Niet alleen McLaren zal met een speciale livery komen in Monte Carlo, ook het andere Britse team Aston Martin verruilt hun kleuren. De AMR26 die doorgaans groen is, is nu deels ook oranje. De bedoeling is dat als de auto met de hoge snelheden door Monaco rijdt, de auto in elke hoek een andere kleur krijgt.

De campagne die gekoppeld zit aan de bolide is de From Rock to Racetrack. Die campagne wil laten zien hoe door Maaden grondstoffen gewonnen worden en omgezet worden in bouwstenen die de samenleving van energie voorzien. “De Monaco-livery heeft een iriserende afwerking met kleurveranderende effecten. Het resultaat is een livery waarvan de kleur zichtbaar verandert. Daarmee symboliseert het ontwerp de transformatie van grondstoffen naar geavanceerde technologie”, laat het persbericht van Aston Martin weten.

De AMR26 in de speciale livery voor de GP van Monaco (Aston Martin)

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