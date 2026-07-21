Fernando Alonso zegt zijn Formule 1-toekomst niet te laten afhangen van de prestaties van Aston Martin dit jaar. De Spaanse vedette houdt nog altijd de hoop op betere tijden voor zijn renstal, zeker met het oog op de aangekondigde upgrades voor de GP Hongarije. Mocht daarentegen het huidige F1-reglement voor volgend jaar niet worden aangepast, dan dreigt de koningsklasse de tweevoudig wereldkampioen misschien wel te verliezen: “Ik droom er niet van om nog vaker met deze auto’s op Spa en Silverstone te rijden”, vertelt Alonso.

Fernando Alonso is met zijn 44 jaar de meest ervaren coureur op de grid. De Spanjaard krijgt daardoor steeds vaker de vraag hoelang hij nog in de Formule 1 door wil blijven gaan. Zijn contract zit er aan het einde van het huidige seizoen op, en met de zwaar tegenvallende prestaties van Aston Martin dit jaar, wordt er volop gespeculeerd over of Alonso ook in 2027 nog in de Formule 1 te vinden is.

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Aston Martin neemt naar de GP Hongarije het eerste upgradepakket van het seizoen mee. Volgens Alonso zal zijn besluit over zijn toekomst echter niet afhangen van de prestaties van de Britse renstal tijdens het 2026-seizoen. “Dit jaar zijn we slecht van start gegaan en ik kan mijn beslissing voor volgend jaar niet baseren op prestaties die niet realistisch zijn”, legde hij uit in België. “Ik denk dat dit niet het ware potentieel van het team is. Ik denk dat het veel hoger ligt dan wat we nu zien.”

De Spaanse vedette noemt vervolgens wat wel invloed heeft op zijn besluit over zijn verdere F1-carrière. “Ik denk dat mijn beslissing voor volgend jaar meer te maken heeft met de regels”, vertelde hij. “Met deze auto’s rijden op circuits als Spa of Silverstone is niet waar ik van droom voor mijn toekomst. Dus, we zullen wel zien.”

‘Verwachtingen niet waargemaakt’

Alonso gaf verder toe dat hij had gehoopt dat Aston Martin in 2026 meteen goed van start zou gaan. Onder meer de aanstelling van Adrian Newey als hoofd van de technische afdeling was reden tot optimisme. “We hadden hoge verwachtingen van dit reglement, van de komst van Adrian in het team, en van Honda en dat soort zaken,” zei hij. “De verwachtingen waren dus erg hooggespannen en we hebben die verwachtingen niet waargemaakt. Tegelijkertijd heeft iedereen in het team dat als een uitdaging opgevat, en ze willen ervoor zorgen dat het lukt. Hopelijk wordt Boedapest de eerste stap op weg naar betere prestaties.”

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