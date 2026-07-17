Niet updates aan de auto, niet de mismatch tussen de nieuwe bolides en het circuit en ook niet mogelijke regen; nee, het ging bij veel coureurs donderdag op het circuit van Spa-Francorchamps al snel over voetbal. Logisch natuurlijk, gezien de verhoudingen in de paddock.

Het WK leeft. Al een paar weken overigens, ook bij vorige races was het een dankbaar onderwerp van gesprek. Maar nu de halve finales achter de rug zijn en duidelijk is dat Spanje en Argentinië elkaar kort na afloop van de Belgische Grand Prix gaan bevechten om de wereldtitel, leeft het mondiale voetbal meer dan ooit in de paddock.

De grootste glimlach verschijnt deze donderdag in de Belgische Ardennen op het gezicht van Franco Colapinto. De Argentijn steekt meteen van wal als de halve finale tegen Engeland ter sprake komt. “Ik ben ontzettend trots op mijn land”, vertelt hij. “De manier waarop dit team Argentinië vertegenwoordigt, is indrukwekkend. Je voelt hoeveel passie erin zit.”

De Alpine-coureur, die een uitstekende verstandhouding heeft met zijn landgenoot en superster Lionel Messi, keek de wedstrijd woensdagavond samen met enkele teamleden. Zijn Britse collega’s zullen er iets minder plezier aan hebben beleefd: geen finale voor Lewis Hamilton, Lando Norris, Arvid Lindblad, Alex Albon en George Russell.

Teleurstelling is er sowieso veel, gezien de Britse dominantie in de paddock. Monteurs, engineers en journalisten lopen donderdag met een licht chagrijnig gezicht rond. De een meer dan de ander, maar toch. Want weer strandt Engeland vlak voor de finale. Het is een terugkerend thema dat inmiddels bijna net zo traditioneel is geworden als regen op Spa.

En de Fransen? Ja, die zijn ook nog altijd ontdaan. “Vandaag geen vragen over voetbal”, zegt fanatiek fan Pierre Gasly, zij het met een knipoog. Ook verlies hoort bij de sport,, weet de teamgenoot van Colapinto bij Alpine.

Aan de andere kant van de paddock heerst juist gezonde spanning. Voor Carlos Sainz en Fernando Alonso is het zondag pok een bijzondere eindstrijd. Hun Spanje is immer de andere finalist, klaar voor een strijd met Colapinto’s helden.

Spanje: Alonso en Sainz

De Argentijn kan zijn enthousiasme nauwelijks verbergen. “Ik denk dat ik zenuwachtiger ben voor de finale dan voor de race”, lacht hij. “Spanje tegen Argentinië… mooier kan bijna niet. We zijn allebei Latijnse landen, spreken dezelfde taal en hebben veel overeenkomsten. Dat maakt het speciaal.”

En die beide Spanjaarden? Die hopen voorafgaand aan het voetbal het beste te maken van de race. Al zal dat volgens Alonso in het geval van Aston Martin nog moeilijk zijn. “Ik verwacht weinig van ons weekend. Mijn focus zal vooral zijn om zo snel mogelijk naar huis te gaan en zo weinig mogelijk van de finale te missen.”

In een Formule 1-paddock waar meer dan veertig nationaliteiten samenkomen, is een WK-finale hoe dan ook een evenement dat iedereen tegelijk aan de buis gekluisterd krijgt. Zondag staat het voetbal centraal; uitgezonderd natuurlijk in de middaguren: dan zijn de ogen toch echt gericht op de koningsklasse van de autosport.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.