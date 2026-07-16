Charles Leclerc heeft zich uitgesproken over het controversiële slot van de GP Groot-Brittannië. Hoewel de Monegask met zijn zege profiteerde van de late safety car op Silverstone – ‘Ik was wel blij met die ontknoping’, lacht hij – vond hij het toch jammer dat de Grand Prix niet herstart kon worden na de crash van Max Verstappen: ‘Er zullen echter altijd situaties zijn waarin dit gebeurt’.

De GP Groot-Brittannië zorgde de afgelopen jaren voor veel onverwachte wendingen – van de eerste zege van Carlos Sainz tot aan de laatste Mercedes-overwinning op Silverstone van Lewis Hamilton – maar eindigde dit seizoen in een sof. Door de late crash van Max Verstappen in Stowe, kon de race niet meer herstart worden. De coureurs reden zo een voor een achter de safety car over de finishlijn. Er kwam na de Grand Prix veel kritiek op de beslissing van de FIA om de race zo te eindigen. Zeker omdat er nog per ongeluk een bericht werd verzonden dat de safety car voor de laatste ronde van het circuit af zou gaan.

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Voorafgaand aan het volgende raceweekend op Spa-Francorchamps wordt Charles Leclerc – die zo zijn eerste zege sinds 2024 kon veiligstellen – gevraagd naar het controversiële slot. “Ik was wel blij met die ontknoping in Silverstone”, lacht de Monegask. “Maar de meeste mensen zullen zeggen dat dit niet de beste manier is om een race af te sluiten. Veiligheid staat natuurlijk voorop, maar het is waar dat het altijd jammer is als we de race achter de safety car een race moeten finishen.”

‘Veiligheid staat voorop’

De Ferrari-coureur is er niet op tegen om de regels onder handen te nemen om herhaling te voorkomen, maar verwacht niet dat vergelijkbare situaties helemaal te vermijden zijn. “Misschien kunnen we de regels eens bekijken, maar er zullen altijd situaties zijn waarin dit gebeurt”, vervolgt Leclerc. “Veiligheid staat altijd voorop.”

Andrea Kimi Antonelli sluit zich bij de Monegask aan. “Er zullen momenten zijn waarop de race wel of niet opnieuw van start gaat”, zegt de Italiaan. “Dit zijn nou eenmaal de regels. Zoals Charles al zei, er zal altijd iemand zijn die er blij mee is en iemand die dat niet is. We moeten met deze regels leven, we moeten het maar accepteren.”

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