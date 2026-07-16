Nico Hülkenberg staat voor zijn veertiende Belgische Grand Prix; een bijzonder aantal en dat zorgt ook voor een bijzondere herinnering. Met name één race springt er voor hem uit, vertelt hij op het circuit van Spa-Francorchamps.

“Poeh”, grijnst Hülkenberg in eerste instantie, gevraagd naar zijn beste herinnering aan de afgelopen dertien keren dat hij actief was tijdens de GP van België. “Dan moet ik even diep in mijn geheugen graven.” De ervaren Duitser hoeft echter niet lang na te denken over zijn favoriete moment.

“Ik herinner me een race met Force India, toen zat ik achter Kimi Räikkönen. We vochten om de derde en vierde plek. Dat was volgens mij in…2012?” De vraag stellen, is hem beantwoorden. Dat was inderdaad het seizoen waarin hij een fraaie strijd kende met de Fin. “Die wedstrijd, dát was prachtig. Met een heel mooi gevecht.”

Räikkönen reed toen voor Lotus, Hülkenberg was bezig aan zijn eerste seizoen bij Force India, waar hij later terugkeerde na een uitstapje naar Sauber. Uitgerekend dat team is de voorloper van zijn huidige werkgever Audi. Met de Duitse fabrikant beleeft hij zijn eerste keer in België, voor hem de veertiende editie in totaal. En ook nu is hij op zoek naar nieuwe herinneringen. “Het wordt een uitdagend weekend voor ons, maar ik ben voorzichtig optimistisch over een mooie resultaat.”

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