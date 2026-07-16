Nog voordat het Grand Prix-weekend van België is begonnen, heeft Lando Norris al een gridstraf te pakken. Al halverwege het seizoen krijgt de McLaren-coureur voor de vierde keer nieuwe power electronics in zijn auto gemonteerd, waarmee het team de toegestane aantal van drie exemplaren overschrijdt. Norris krijgt hierdoor een gridstraf van tien plaatsen voor de race op Spa-Francorchamps.

McLaren legt zelf uit hoe ze het onderdeel op de bolide van Lando Norris schroeven om zo een voordeel te behalen uit de verbeteringen op het gebied van betrouwbaarheid die motorleverancier Mercedes heeft doorgevoerd. De renstal heeft ervoor gekozen om aankomend raceweekend de nieuwste versie van de Mercedes-motoren in de bolides te plaatsen. McLaren doet dit expres tijdens de GP België op het circuit van Spa-Francorchamps, omdat er relatief makkelijk ingehaald kan worden op het Belgische circuit.

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Gridstraf van tien plaatsen

“Het McLaren Formule 1 Team zal de auto met startnummer 1 dit weekend in Spa uitrusten met een vierde power electronics unit”, bevestigt het team in een statement. “Daarmee overschrijden we het toegestane aantal toegewezen exemplaren en loopt Lando een gridstraf van tien plaatsen op.” De gridstraf gaat pas na de kwalificatie op zaterdag in, en geldt voor Norris zijn startplaats voor de race op zondag.

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