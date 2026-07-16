Toto Wolff blikt alvast vooruit op de Grand Prix van België. Voor de Mercedes-teambaas is het aankomende raceweekend op Spa-Francorchamps de uitgelezen kans om zijn renstal terug in het zadel te krijgen, nadat het, in de woorden van Wolff zelf, de laatste tijd ‘te veel kansen heeft laten liggen’: “We hebben een auto die in staat is om vooraan mee te strijden en veel punten te scoren, maar we hebben dat potentieel nog niet omgezet in de best mogelijke resultaten.”

Mercedes moest in Silverstone voor de tweede keer toezien hoe een Ferrari-coureur er met de winst vandoor ging. De Zilverpijlen waren voorafgaand aan het 2026-seizoen al de gedoodverfde favoriet voor beide titels, en bewezen die status met de dominante reeks van zes zeges op rij tijdens de seizoensstart. Ondanks dit goede resultaat kampte de renstal ook met meerdere uitvalbeurten, waaronder die van George Russell tijdens de afgelopen GP Canada en die van Andrea Kimi Antonelli in Barcelona.

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Volgens teambaas Toto Wolff is de betrouwbaarheid van de W17 dan ook de achilleshiel voor zijn renstal. “De afgelopen paar races hebben duidelijk gemaakt waar onze sterke punten liggen en waar we ons moeten verbeteren”, begint de Oostenrijker zijn analyse in de voorbeschouwing van Mercedes. “We hebben een auto die in staat is om vooraan mee te strijden en veel punten te scoren, maar we hebben dat potentieel nog niet omgezet in de best mogelijke resultaten. Betrouwbaarheidsproblemen hebben ons punten gekost, en in een kampioenschap dat zo competitief is, kunnen we ons dat niet veroorloven. Het heeft geen zin om snel te zijn als we geen resultaat binnenhalen.”

‘Foutloos presteren’

Wolff ziet het dan ook als de uitdaging voor zijn team om tijdens het raceweekend op Spa-Francorchamps ‘foutloos te presteren’. “Spa is een van de grote uitdagingen op de kalender. Net als op Silverstone zal energiebeheer een belangrijke rol spelen, maar de kenmerken van het circuit stellen andere eisen”, vervolgt hij. “Dit is de laatste dubbele raceweek voor de zomerstop en we willen met een sterker gevoel de pauze ingaan. We hebben de laatste tijd te veel kansen laten liggen. We moeten ervoor zorgen dat dat vanaf dit weekend niet meer gebeurt.”

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