McLaren verschijnt tijdens de GP van België met de nieuwste specificatie van de Mercedes-motor. Lando Norris en Oscar Piastri krijgen de vernieuwde krachtbron twee races nadat George Russell en Kimi Antonelli er namens het fabrieksteam al mee reden in Oostenrijk. Ook Williams en Alpine stapten tijdens de Britse Grand Prix al over op de nieuwe specificatie. McLaren hield de boot nog even af omdat de bestaande motoren nog binnen hun levensduur vielen.

De nieuwe Mercedes-motor bevat voornamelijk betrouwbaarheidsverbeteringen, iets waar McLaren dit seizoen hard behoefte aan heeft. Het team kampte in 2026 al met meerdere technische problemen, waaronder afzonderlijke batterijstoringen waardoor Norris en Piastri tijdens de GP van China in maart niet konden starten. Naast de nieuwe krachtbron neemt McLaren ook een nieuwe achtervleugel mee naar Spa, die tijdens de vrije trainingen op vrijdag uitgebreid zal worden geëvalueerd. Mogelijk gaat het om een nieuwe versie van de eigen ‘Macarena-vleugel.’ Deze kwam al mee naar Oostenrijk, maar niet werd op de auto getest.

‘Geen makkelijke race’

“Onze voorbereiding is grondig geweest, met uitgebreid simulatiewerk om ons voor te bereiden op wat naar onze weten een zeer veeleisend weekend zal worden op het gebied van energiebeheer”, aldus topingenieur Neil Houldey in een officiële vooruitblik. “We komen naar Spa met een nieuwe achtervleugel. Die upgrade stond al langer op de planning als onderdeel van het ontwikkelingsplan van de auto.”

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McLaren verwacht echter niet dat de updates direct voor een grote ommekeer zullen zorgen na het teleurstellende weekend op Silverstone. “We hebben er vertrouwen in dat deze update de prestaties van onze auto zal verbeteren, maar we zijn ons er volledig van bewust dat na een lastige Britse GP, met name qua pure prestaties, ook deze race niet makkelijk zal zijn. We verwachten daarom geen grote veranderingen in de concurrentiekracht.” Het team werkt daarnaast aan een veel groter upgradepakket dat tijdens de GP van Hongarije moet debuteren.

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