George Russell zet zich schrap voor de aankomende GP van België. Er wordt veel regen voorspeld voor het raceweekend op Spa-Francorchamps, wat mogelijk voor het nodige spektakel kan zorgen. Eerder uitten veel coureurs, onder wie Max Verstappen, hun zorgen over de rol van energiebeheer op het langste circuit van de F1-kalender. Russell is echter vooral gefocust op wat de eerste echte regenrace van het jaar dreigt te worden.

Verstappen waarschuwde na de GP van Groot-Brittannië al dat de GP van België – een van zijn favoriete haltes op de kalender – een kwestie van uitzitten dreigt te worden. “Dit is hoe de Formule 1 op dit moment is, daar kun je niet veel van maken”, verzuchtte hij op Silverstone, waar energiebeheer opnieuw een nadrukkelijke rol speelde. “Spa en ook Monza worden meer van hetzelfde. En dat is jammer, want ik vind Spa een heel mooi circuit. Maar het is niet leuk met deze auto’s.”

De voorspelde regen kan echter alsnog voor spektakel zorgen in België, zo weet Russell. “Je kunt je er niet echt op voorbereiden, want je weet niet wat je te wachten staat”, legde de Brit uit in de Nu Silver Arrows Radio Show. “Je weet niet wat voor beest er onder je zit”, doelde hij op de onvoorspelbaarheid van de auto’s in natte omstandigheden. “Er gaan geruchten dat de banden misschien niet zo goed zijn als in voorgaande jaren. Dus als coureur moet je mogelijk wat voorzichtiger zijn tijdens je out-lap en je eerste ronde.”

Geen rondje is hetzelfde

Wat betekent dat voor een rondje Spa? “Je zult waarschijnlijk niet meteen vol gas door Eau Rouge gaan tijdens je eerste snelle ronde”, merkte Russell op. “In ieder geval niet als het regent.” Mercedes‘ vice-teambaas Bradley Lord voegde eraan toe dat geen twee ronden in de regen hetzelfde zijn. “Daarom kun je je dus ook niet goed voorbereiden”, vulde Russell aan. “Zodra je de baan op gaat, moet je gewoon flexibel zijn en je kunnen aanpassen.”

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Russell zette zijn auto in zijn tijd bij Williams al eens op de eerste startrij in België. Ook in de race eindigde hij als tweede, omdat het hoofdnummer vanwege de hevige regenval werd afgebroken na slechts enkele ronden achter de safety car. Bij Mercedes kwam hij officieel nooit verder dan de vierde plaats. In 2024 werd hij weliswaar als winnaar afgevlagd, maar zijn auto werd na afloop van de race te licht bevonden door de FIA-stewards. Hij werd gediskwalificeerd, waarna teamgenoot Lewis Hamilton de overwinning erfde.

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