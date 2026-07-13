Er staat een nieuw tweeluik voor de deur in de Formule 1. Richting de zomerstop staat nog één doubleheader op het programma, te beginnen met de GP van België op Spa-Francorchamps. In aanloop naar deze tiende ronde van het wereldkampioenschap vrezen veel coureurs dat het circuit – net als Silverstone – een deel van zijn karakter zal verliezen door de nieuwe F1-reglementen. Mogelijk moeten ze zich echter meer zorgen maken over het weerbericht voor de GP van België.

Na het drama tijdens de GP van Groot-Brittannië, waarin Max Verstappen in de slotfase uitviel door wéér een mechanisch probleem met de achtervleugel, voorspelde de Nederlander weinig goeds voor Spa-Francorchamps. Het langste circuit op de kalender is geliefd bij de viervoudig wereldkampioen, maar hij verwacht dat het energiebeheer in de moderne F1-auto’s de beleving zal bederven. “Dit is hoe de Formule 1 op dit moment is, daar kun je niet veel van maken”, verzuchtte hij. “Spa en ook Monza worden meer van hetzelfde. En dat is jammer, want ik vind Spa een heel mooi circuit. Maar het is niet leuk met deze auto’s.”

Mogelijk biedt het weer uitkomst – vooralsnog wordt er voor de GP van België volop regen voorspeld. Verstappen heeft in het verleden al bewezen dat hij onder natte omstandigheden met kop en schouders boven de rest van het veld uitsteekt, óók in een minder competitieve bolide.

Weerbericht GP België

Op vrijdag staan de eerste vrije trainingen op het programma in Spa. Volgens de huidige voorspellingen gaat het dan al flink tekeer in de Ardennen. Er worden stevige onweersbuien en de nodige regenval verwacht. De kans op neerslag op de openingsdag bedraagt maar liefst negentig procent. Het kwik stijgt naar maximaal 26 graden Celsius.

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Ook op zaterdag, wanneer de derde vrije training en de kwalificatie worden verreden, blijft het nat in België. In de middag worden opnieuw onweersbuien verwacht en bedraagt de kans op regen 85 procent. De temperatuur loopt op tot maximaal 25 graden. Op zondag klaart het enigszins op. Wanneer de hoofdrace van start gaat, lijken de zwaarste onweersbuien te zijn overgetrokken. Toch blijft de kans op neerslag met 65 procent aanzienlijk. Dit jaar kregen de nieuwe F1-auto’s nog nauwelijks te maken met echt natte omstandigheden. Veel coureurs houden dan ook hun hart vast voor een regenrace; zo gaan er geruchten dat de regenbanden een stuk minder betrouwbaar zijn dan in voorgaande jaren.

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