Sergio Pérez heeft teruggeblikt op zijn roerige carrière bij Red Bull. De Mexicaan reed vier jaar lang naast Max Verstappen en zag zijn teamgenoot in die periode vier wereldtitels op rij veroveren. In het begin van de samenwerking speelde Checo een belangrijke bijrol, maar toen hij later zelf een gooi wilde doen naar het kampioenschap, kon hij geen vuist maken tegen de Nederlander. In een nieuw interview geeft Pérez toe dat Red Bull in die jaren volledig om Verstappen draaide.

Tijdens een gastoptreden voor de High Performance-podcast vertelt Pérez dat hij er ‘helemaal alleen voor stond’ tijdens zijn periode bij Red Bull. “Ik werd tot op zekere hoogte gesteund; als ik een race won, waren Christian Horner en Helmut Marko zeker verheugd, maar ik werd er te allen tijde aan herinnerd dat het project in feite om Max Verstappen draaide”, aldus de Mexicaan. “Max had de meest ervaren ingenieurs; alles was om hem heen gebouwd. Maar in principe wist ik dat al voordat ik bij Red Bull kwam.”

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Verstappen had in de jaren daarvoor al meerdere teamgenoten versleten. Pierre Gasly en Alex Albon, inmiddels vaste waarden op de Formule 1-grid, verbleekten naast de Nederlander. Met Pérez brak Red Bull bovendien met de gewoonte om jonge coureurs uit de eigen opleidingsschool door te schuiven. De gok op een ervaren coureur betaalde zich aanvankelijk uit: in zijn eerste seizoen speelde Checo een cruciale ondersteunende rol bij het veroveren van Verstappens eerste wereldtitel.

‘Upgrades maakte de kloof groter’

In de jaren daarna probeerde Pérez zijn teamgenoot echter steeds vaker uit te dagen in de strijd om de overwinning. Dat leverde hem enkele zeges op, maar hij vormde nooit een serieuze bedreiging voor Verstappen. “Er waren seizoenen waarin ik dicht bij Max stond, maar telkens wanneer er upgrades kwamen, werd de kloof groter”, merkte Pérez op. “Natuurlijk is Max ook gewoon een ongelooflijke coureur. Hij heeft me geleerd hoe ik een team moet leiden en mijn niveau moet verhogen, ook al had ik niet altijd de juiste middelen. Maar toen ik vertrok en er andere coureurs kwamen, besefte men pas hoeveel werk ik in die vier jaar heb verzet.”

Pérez werd vorig jaar opgevolgd door achtereenvolgens Liam Lawson en Yuki Tsunoda. Ook zij konden Verstappen niet bijbenen, al zette Red Bull in die periode zelf eveneens een stap terug.

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