Liam Lawson doet een boekje open over het online misbruik dat hij te verduren kreeg aan het begin van zijn F1-carrière. De jonge Nieuw-Zeelander werd in 2024 opgeroepen om Daniel Ricciardo te vervangen bij Racing Bulls. Tijdens zijn tweede optreden voor het team, de GP van Mexico-Stad, kreeg hij het aan de stok met Red Bull-coureur Sergio Pérez. In een verhit duel liepen de gemoederen hoog op – zó hoog dat Lawson na afloop werd overladen met haatberichten.

Doordat Lawson publiekslieveling Ricciardo verving, begaf hij zich direct op glad ijs. Veel Red Bull-fans waren aanvankelijk niet overtuigd van de jonge coureur, die een jaar eerder slechts een handvol invalbeurten had gemaakt. Het gevecht met Pérez was koren op de molen voor zijn criticasters, met name binnen de achterban van de Mexicaan. Tot overmaat van ramp stak Lawson ook nog zijn middelvinger op naar Checo, iets waarvoor hij later zijn excuses aanbood.

Het temperde de storm op sociale media allerminst. Direct na de race stroomden de haatberichten in rap tempo binnen, zo herinnerde Lawson zich in de High Performance-podcast. “Er zijn een aantal dingen gebeurd in mijn korte F1-carrière die op dat moment heel groot aanvoelden, maar waar ik nu op terugkijk en dankbaar voor ben”, vertelde hij openhartig. “Mexico was zeker zo’n moment. Ik kwam in 2024 terug in de Formule 1 en had dat incident met Checo op het circuit. Toen ik terug in de garage kwam, had ik mijn Instagram-meldingen nog aanstaan.”

Onvoorstelbare reacties

“Wat er toen op mijn telefoon gebeurde… ik had nog nooit zoiets gezien”, vervolgde Lawson ernstig. “De berichten, de reacties; mensen zeiden de meest bizarre dingen die je je kunt voorstellen. Zelfs nu, als ik terugzoek wat sommige mensen hebben gezegd, is dat echt onvoorstelbaar.” De Nieuw-Zeelander besloot daarop al zijn sociale media-accounts te verwijderen, al is hij inmiddels weer actief op verschillende platforms.

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Online haat is nog altijd een heet hangijzer binnen de Formule 1. Tijdens de laatste GP van Groot-Brittannië vroeg de FIA nog aandacht voor een speciale campagne tegen online misbruik, die in het leven is geroepen door voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Dinsdag 7 juli stond in het teken van United Against Online Abuse.

De campagne ‘United Against Online Abuse’ van FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem (ANP)

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