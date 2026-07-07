De FIA onderzoekt de mogelijkheid om vanaf 2031 een onafhankelijke F1-motor beschikbaar te stellen aan klantenteams. De plannen maken deel uit van een bredere discussie over de terugkeer van goedkopere en lichtere V8-motoren, met een verminderde de focus op elektrificatie. Bovendien zou de sport hiermee de discussie rond multi-teamconstructies kunnen beslechten. De afgelopen tijd ontstond er veel ophef over samenwerkingen zoals die tussen Red Bull en Racing Bulls.

Met een neutrale motor voor klantenteams wil de FIA voorkomen dat kleinere renstallen afhankelijk worden van de grote fabrikanten in de sport. Tijdens de GP van Groot-Brittannië sprak voorzitter Mohammed Ben Sulayem al over de mogelijkheid om standaardmotoren van onafhankelijke leveranciers aan te bieden. “Er zal geen controle meer zijn over teams, waarbij een A-team een B-team van motoren voorziet”, legde hij uit tegenover Reuters. “Als het betaalbaar is, stellen we één motor voor de rest van de B-teams beschikbaar, zodat niemand hen onder druk kan zetten en kan zeggen: ‘Stem zo, anders krijg je geen goede motor’.”

De discussie over motoren van derden komt op een moment dat de rol van teamallianties opnieuw onder de loep ligt. McLaren-CEO Zak Brown heeft eerder zijn zorgen geuit over de samenwerking tussen Red Bull en Racing Bulls, terwijl ook de mogelijke investering van Mercedes in Alpine vragen opriep over de onafhankelijkheid van teams. F1-CEO Stefano Domenicali ziet om die reden eveneens voordelen in een onafhankelijke motorleverancier. “Als we een onafhankelijke fabrikant hadden gehad, hadden we kunnen zeggen: ‘Laten we een FIA-motor aanbieden aan de teams die willen racen'”, liet de Italiaan weten aan Autosport. “Net zoals de oude Ford Cosworth, een onafhankelijke motor.”

Macht van fabrikanten

Volgens Domenicali blijven fabrikanten een belangrijk onderdeel van de Formule 1, maar mag de sport niet volledig afhankelijk worden van hun keuzes. “Fabrikanten zijn een essentieel onderdeel van wat we doen. We moeten ze elke dag en elke nacht bedanken, want zonder hen zou het onmogelijk zijn om deze sport te realiseren. Maar we kunnen niet langer in een positie blijven waarin fabrikanten het tempo van de sport bepalen.”

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Hoewel de FIA vanaf 2031 de bevoegdheid heeft om zelfstandig nieuwe motorregels in te voeren, wil de organisatie waarschijnlijk eerst draagvlak creëren onder de fabrikanten. Een ruime meerderheid zou zelfs kunnen leiden tot een eerdere introductie van de nieuwe motorformule. Ben Sulayem liet al weten dat hij de V8-motor eigenlijk al in 2030 wil herintroduceren. Vooralsnog reageerden veel teams positief op deze ontwikkelingen, al klinkt er niet overal enthousiasme. Nieuwe toetreders zoals Audi hebben zich immers naar de Formule 1 laten lokken vanwege de mogelijkheid om met geavanceerde hybride-technologie te werken.

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