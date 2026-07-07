Voor de FIA staat dinsdag 7 juli in het teken van ‘United Against Online Abuse Day’ (UAOAB), een campagne tegen online misbruik binnen de Formule 1 en daarbuiten. Coureurs en andere F1-prominenten – die de afgelopen jaren steeds vaker slachtoffer werden van haatberichten – brengen dit probleem onder de aandacht. De campagne werd opgericht door FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem en tijdens de voorbije Britse GP uitgebreid gepromoot.

“Online misbruik heeft geen plaats in de sport”, luidt de belangrijkste boodschap van UAOAB. “Online misbruik ondermijnt onze competities en brengt onze atleten, officials én fans in gevaar”, lichtte Ben Sulayem toe in een officieel persbericht. “Het tast de essentie van de sport aan. Maar samen kunnen we daar verandering in brengen.” Meerdere coureurs en F1-kopstukken onderschreven de boodschap van de FIA-voorzitter.

‘Iedereen verdient respect’

“Ook al zijn we professionele atleten, we blijven mensen”, liet Kimi Antonelli weten. “Dat betekent niet dat we, omdat we publieke figuren zijn, online misbruik verdienen.” Fernando Alonso benadrukte dat rivaliteit bij de sport hoort, maar dat respect altijd de boventoon moet voeren. “Het maakt niet uit of je voor een ander team rijdt of een andere club steunt; iedereen verdient respect. Samen kunnen we de sport en de wereld een betere plek maken. We moeten hier allemaal samen aan werken.”

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Esteban Ocon werd na afloop van de GP van Japan nog slachtoffer van haatberichten op sociale media. Ook hij riep fans op om dergelijke reacties niet te normaliseren. “Als je online misbruik accepteert, accepteer je dat dit de realiteit is, dat dit normaal is – maar dat is niet zo.” Tot slot deed ook McLaren-CEO Zak Brown een duit in het zakje. “Opkomen tegen online misbruik is een geweldige manier voor fans en de gemeenschap om betrokken te raken bij de discussie”, reageerde de Amerikaan. “Hoe meer positief nieuws we verspreiden, hoe meer we degenen die haat verspreiden zullen overschaduwen.”



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