Kimi Antonelli voelt de liefde van het Britse Grand Prix-publiek, terwijl hij intussen sportief de lakens uitdeelt. De 19-jarige Italiaan won de sprintrace en pakte ook de poleposition voor de Grand Prix, midden in een strijd om de wereldtitel met de thuishelden Lewis Hamilton en George Russell.

Kimi Antonelli verkeert in de vorm van zijn leven. De piepjonge coureur kende een uitstekende zaterdag met de overwinning in de sprintrace én de poleposition voor de hoofdrace van zondag. Een zesde Grand Prix-overwinning van het seizoen voor Antonelli zet de titelkansen van thuishelden George Russell en Lewis Hamilton verder onder druk. Waar Hamilton zich als derde kwalificeerde, kwam Mercedes-teamgenoot Russell niet verder dan de vierde startpositie.

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Gevraagd of hij het leuk vindt om de ‘schurk’ te spelen in Groot-Brittannië, antwoordt een glimlachende Antonelli dat het voor hem bijna als een thuisrace voelt. “Ik denk dat dit weekend waarschijnlijk een van de meest bijzondere is, samen met de Grand Prix van Monza, omdat het publiek, zoals Lewis zegt, geweldig is. Het is ongelooflijk om te zien hoeveel steun er voor iedereen is.”

Op Silverstone worden zondag tot 180.000 bezoekers verwacht, terwijl de 19-jarige Italiaan een nieuw hoofdstuk hoopt te schrijven in zijn jacht op de titel van jongste Formule 1-kampioen ooit. “Het publiek geeft je zoveel positieve energie. Het is ongelooflijk om te zien hoeveel mensen zo lang wachten om je te zien en misschien een handtekening of foto te krijgen. Die energie maakt het weekend echt bijzonder.”

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