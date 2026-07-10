Liam Lawson is bezig met zijn tweede seizoen bij Racing Bulls, maar de vraag is of er nog een derde komt voor de Nieuw-Zeelander. De coureur zou namelijk gevaar lopen om vervangen te worden door Formule 2-coureur Nikola Tsolov. Lawson maakt zich echter nog geen zorgen, en ook teambaas Alan Permane stelt hem gerust: ‘Het zijn maar geruchten’.

Liam Lawson heeft nog tot en met het einde van het huidige seizoen een contract. Hoewel er nog niks over 2027 is bevestigd vanuit zijn team Racing Bulls, gaan er steeds meer geruchten rond dat Nikola Tsolov wel eens naar het Formule 1-team kan doorstromen. Lawson – momenteel tiende in het coureurskampioenschap – maakt zich echter nog geen zorgen.

LEES OOK: Brundle komt met oplossing na controversieel slot GP Groot-Brittannië: ‘Kijk naar IndyCar’

“Eerlijk gezegd heb ik daar nog niet echt over nagedacht,” zei Lawson tegen verschillende media. “De zomerstop is natuurlijk normaal gesproken een periode waarin je goed over dingen nadenkt, en ik denk dat we tot die tijd nog een paar races te gaan hebben. Dus op dit moment concentreer ik me er gewoon op om door te gaan met wat we tot nu toe hebben gedaan.”

“Maar wat de Formule 1 betreft: ik ben hier nog niet zo lang, maar wel lang genoeg om te zien hoe de gemoederen hoog oplopen”, vervolgt de Racing Bulls-coureur. “En daar heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht.”

‘Het zijn maar geruchten’

De Nieuw-Zeelander krijgt bijval van Racing Bulls-teambaas Alan Permane, die eveneens de geruchten ontkent dat Lawsons Formule 1-dagen zijn geteld. “Het zijn maar geruchten”, aldus de teambaas. “Eerlijk gezegd hebben we het er nog niet eens over gehad. Helemaal niet.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.