Racing Bulls zet naar verluidt in 2027 huidig Formule 2-coureur Nikola Tsolov in hun bolide. Zo meldt een Spaans medium op dinsdag. De Bulgaar is momenteel bezig met zijn eerste hele seizoen in de opstapklasse en lijkt met zijn tweede plaats in het kampioenschap genoeg indruk te maken voor een promotie.

Het Spaanse SoyMotor meldt op dinsdag dat Nikola Tsolov in 2027 bij Racing Bulls mag instappen. Officiële bevestiging vanuit het zusterteam van Red Bull is er nog niet. Tsolov rijdt dit jaar voor het eerst in de Formule 2 en maakt met zijn drie gewonnen races tot nu toe meteen indruk. De 19-jarige coureur uit Sofia, Bulgarije, staat inmiddels tweede in het kampioenschap van de opstapklasse, met een achterstand van zes punten op de meer ervaren Gabriele Minì.

LEES OOK: Domenicali wil Fernando Alonso in de F1 houden: ‘We hebben helden nodig’

Vertrek Liam Lawson?

De vraag is nog wie van de twee huidige coureurs bij Racing Bulls dan plaats moet maken voor Tsolov. Meerdere media wijzen naar Liam Lawson, al wordt er ook gesuggereerd dat alles afhangt van het besluit van Max Verstappen of hij wel of niet bij Red Bull blijft. Afgelopen mei zei de viervoudig wereldkampioen echter nog voorlopig in de Formule 1 te blijven: “Tenzij er heel gekke dingen gebeuren”, zei Verstappen toen. “Maar daar ga ik niet vanuit. Ik hoop dat iedereen woord houdt. Maar ik kan wel bevestigen dat ik in de Formule 1 blijf.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.