Formule 1-CEO Stefano Domenicali is nog lang niet klaar om afscheid te nemen van Fernando Alonso. De Aston Martin-coureur hintte tijdens de GP Catalonië nog op een pensioen en om zijn racehelm aan de wilgen te hangen te midden van de aanhoudende worstelingen bij Aston Martin. Domenicali hoopt echter dat Alonso zich bedenkt: “De Formule 1 heeft helden nodig”.

Fernando Alonso is met zijn 44 jaar de meest ervaren coureur van de huidige Formule 1-grid. Toch kwam zijn aankondiging dat de GP Catalonië waarschijnlijk zijn laatste GP in Barcelona zal zijn als donderslag bij heldere hemel. “Ik heb nog geen definitieve keuze gemaakt; na de zomer beslis ik of ik doorga of niet”, voegde de Spanjaard er wel aan toe tijdens de persconferentie.

De twijfel van Alonso over zijn toekomst komt te midden van de opstapelde problemen waarmee zijn team Aston Martin dit seizoen te maken heeft. De renstal verwacht tijdens de aankomende race in Oostenrijk ook de volgende uitdagingen door de hoge temperaturen en hoge ligging van de Red Bull Ring: “Hierdoor wordt het wellicht lastiger om zowel de turbocompressor als de motor correct te laten werken”, aldus Honda-topman Shintaro Orihara.

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Formule 1-CEO Stefano Domenicali hoopt echter dat de Spaanse vedette zich bedenkt. “Ik vind het erg jammer voor Alonso, want ik heb veel respect voor hem en ik weet dat hij fantastisch is,” vertelt de Italiaan aan AS. “Hij is ook een veerkrachtig persoon is. Hopelijk krijgt hij krijgt de kans om zijn talent te laten zien, als Aston Martin hem een goede auto geeft. Ik hoop dat hij hier blijft, en niet slechts voor een jaar, maar voor een lange tijd.”

‘De F1 heeft helden nodig’

Volgens de topman heeft de koningsklasse Alonso nog hard nodig. “Het is een feit dat we helden nodig hebben,” benadrukt Domenicali. “Daarom verwacht ik dat Fernando nog lang zal blijven; met de juiste auto is hij nog steeds erg sterk.” De Italiaan wil zelfs ook nog niet denken aan een Formule 1 zonder de Spaanse coureur. “Dit is niet het moment om daarover te praten, want ik wil hem hier nog heel lang zien.”

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