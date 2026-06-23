Fernando Alonso staat voor een belangrijke beslissing over zijn toekomst in de Formule 1. Hij liet al meerdere keren doorschemeren dat zijn aflopende contract bij Aston Martin mogelijk het einde van zijn carrière inluidt, maar tegelijkertijd wordt hij nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar Alpine. Juan Pablo Montoya waarschuwt de Spaanse routinier echter: een vertrek bij Aston Martin zou weleens een grote vergissing kunnen blijken.

De geruchten over een terugkeer naar Enstone nemen toe, mede doordat Alpine-topadviseur Flavio Briatore nog altijd de rol van zijn manager vervult. De Spanjaard onderhoudt nauwe banden met de Italiaan, die teambaas was toen Alonso zijn twee wereldtitels veroverde met het toenmalige Renault. Later keerde Alonso nog twee keer terug naar Enstone: eerst in 2008 en vervolgens in 2021, toen hij zijn rentree maakte bij het inmiddels omgedoopte Alpine.

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Bij Aston Martin kan Alonso zijn racehart voorlopig niet ophalen. De verwachtingen van de Britse renstal, die vanaf 2026 beschikt over exclusieve Honda-motoren en de expertise van ontwerper Adrian Newey, waren hooggespannen. Door hardnekkige betrouwbaarheidsproblemen en een schrijnend gebrek aan snelheid kwam Alonso echter niet verder dan de tiende plaats in het kampioenschap; in zeven Grands Prix verzamelde hij slechts één WK-punt. Achter de schermen werkt het team van Adrian Newey aan een omvangrijk upgradepakket, dat Alonso en teamgenoot Lance Stroll na de zomer uit de achterhoede moet loodsen.

Overhaaste transfers

Juist daarom denkt Juan Pablo Montoya dat Alonso zijn huidige team trouw moet blijven. “Ik zie Fernando liever bij Aston Martin blijven dan naar Alpine gaan”, reageerde hij tegenover AS Colombia. “Als Alpine races zou winnen of voor podiumplaatsen zou strijden, dan zou ik zeggen: ‘Ga ervoor’. Ja, Alpine heeft een grote stap voorwaarts gezet, maar er zijn geen garanties dat het team ook de volgende stap kan zetten. Neem bijvoorbeeld Williams. Vorig jaar maakte dat team een enorme sprong voorwaarts en dit jaar verwachtten we allemaal dat het zou meevechten aan de top. Het tegenovergestelde is waar.”

Alonso wordt al jarenlang verweten dat hij in zijn Formule 1-loopbaan de verkeerde keuzes heeft gemaakt wat betreft zijn teamwissels, weet ook Montoya. “Stel je voor dat hij vertrekt en Aston Martin ineens met een raket op de proppen komt. Dat is hem al eerder overkomen. Zodra hij bij McLaren vertrok, begon dat team ineens veel beter te presteren.”

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