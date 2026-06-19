Voormalig teambaas Günther Steiner heeft geen goed woordje over voor Aston Martin. Volgens de oud-teambaas van Haas laat het team zelfs nieuwkomer Cadillac snel lijken, en zijn de tegenwoordige prestaties – of het gebrek daaraan – niet meer F1-waardig. Steiner hoopt dat Aston Martin en motorleverancier Honda dankzij de extra toegewezen hulpmiddelen onder de ADUO-regel progressie kunnen boeken: “Anders moeten ze maar naar de Formule 2 gaan”.

Na eindelijk een WK-puntje te hebben behaald tijdens de GP Monaco, eindigde het raceweekend in Barcelona weer dramatisch voor Aston Martin. Zowel Fernando Alonso als Lance Stroll haalde de finishlijn van de GP Catalonië niet. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner zag het gebeuren en heeft geen goed woordje over voor het Britse team.

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“Aston Martin zorgt ervoor dat zelfs Cadillac snel lijkt”, is het oordeel van de Italiaan in de Red Flags-podcast. “En dat terwijl Cadillac op drie ronden achterstand finishte. Wat Aston Martin op dit moment doet, is ronduit onacceptabel.” Volgens Steiner zijn de prestaties van de renstal zelfs Formule 1-onwaardig. “Dit voldoet niet meer aan de F1-standaarden. Je hebt de lokale held in je team rijden. Die rijdt vervolgens stijf achteraan. En vervolgens krijg je het ook niet eens voor elkaar om de race uit te rijden.”

‘Anders moeten ze maar naar de Formule 2 gaan’

Ook motorleverancier Honda speelt een grote rol bij de problemen van Aston, zo ziet Steiner, en de Zuid-Tiroler hoopt dat de Japanse leverancier met behulp van de ADUO-regel gauw progressie kan maken. Honda krijgt dankzij deze Additional Development and Upgrade Opportunities de meeste extra ontwikkelingstijd toegewezen. “Honda krijgt een hoop hulpmiddelen van ADUO omdat ze zo ontzettend slecht zijn”, vervolgt Steiner. “Het zal ze vast en zeker helpen. Dat moet ook wel, want als ze blijven hangen op het niveau waarop ze nu zitten, dan moeten ze maar naar de Formule 2 gaan.”

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