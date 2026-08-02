Aston Martin heeft woensdag de eerste testkilometers afgewerkt met zijn nieuwe Honda-krachtbron tijdens een filmdag op de Hungaroring. De eerste geluiden zijn veelbelovend. Tijdens de voorbije GP van Hongarije lanceerde Aston Martin al tal van aerodynamische upgrades, waarmee Fernando Alonso en Lance Stroll zich verder in het middenveld konden mengen. De vernieuwde motor moet later deze maand zijn racedebuut maken tijdens de Dutch GP op Zandvoort.

Tijdens de filmdag op de Hungaroring mocht Aston Martin maximaal 200 kilometer afleggen met een eerdere Grand Prix-specificatie en speciale demonstratiebanden van Pirelli. Desondanks leverde de sessie belangrijke data op over de vernieuwde krachtbron. Volgens verschillende Italiaanse media levert de nieuwe Honda-krachtbron ongeveer 30 pk extra ten opzichte van de eerste versie. Daarnaast zouden de trillingen die Aston Martin eerder dit seizoen parten speelden volledig zijn verholpen. De motor vormt de eerste upgrade van Honda volgens de nieuwe ADUO-regeling van 2026 en volgt op de omvangrijke chassis-upgrades die men in Boedapest introduceerde.

B-spec-auto Aston Martin

Dankzij liefst zestien upgrades aan verschillende onderdelen van de AMR26 sprak het team van een zogenoemde B-spec-auto. Fernando Alonso bereikte daarmee voor het eerst dit seizoen Q2 en kwalificeerde zich als zestiende. In de race eindigden Lance Stroll en Alonso respectievelijk als dertiende en veertiende, waarmee beide Aston Martins de auto’s van Cadillac, Haas, Williams en één Alpine achter zich hielden. Met de introductie van de nieuwe Honda-motor in Zandvoort hoopt het team opnieuw een stap vooruit te zetten.

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Teambaas en technisch directeur Adrian Newey benadrukte in Hongarije al dat de ontwikkelingen nog niet voltooid zijn. “De voorlopige resultaten zijn veelbelovend. Tegelijkertijd is het slechts een deel van het pakket, dus we zullen nog meer stappen zetten in Zandvoort en vervolgens in Monza en Bakoe”, verklaarde hij tijdens de FIA-persconferentie. “We hadden erg weinig tijd voor onderzoek voorafgaand aan de lancering van de auto in februari. Het was dus echt een kwestie van een stap terug doen, het pakket proberen te doorgronden en van daaruit verdergaan.”

Ini dia mesin Honda ketika melaju di lurusan pertama di Hungaroring!



Terlihat kalau mesinnya terpasang di AMR26 versi terbaru☺️



Menarik👀👀 pic.twitter.com/T5AGTQYzc4 — Aston Martin F1 Fanpage Indonesia (@amfidn) July 29, 2026

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