Terwijl sommige F1-coureurs al van een welverdiende zomerstop genieten, bleven anderen nog even hangen op de Hungaroring. In opdracht van Pirelli werden Alpine, Audi en Aston Martin opgeroepen om extra meters te maken met de nieuwe banden voor 2027. Op dinsdag en woensdag staan er tests op het programma, hoewel de Britse renstal alleen dinsdag namens Pirelli in actie komt. Daarna richt Aston Martin zich op een filmdag met de nieuwe Honda-motor.

Tijdens de testdagen verzamelt Pirelli data voor het aankomende F1-seizoen. Verschillende banden worden geanalyseerd op het gebied van snelheid en slijtage. Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto deden dienst namens respectievelijk Alpine en Audi, terwijl test- en reservecoureur Jak Crawford plaatsnam achter het stuur van Aston Martin. Op dinsdag schroefde Pirelli verschillende varianten van de C3-band onder de auto’s, evenals de C4- en C5-compounds.

Hitte in Hongarije

Na 128 ronden in de Alpine ging Colapinto er met de snelste tijd vandoor. De Argentijn was een halve seconde sneller dan Bortoleto. Zijn Braziliaanse collega maakte echter de meeste kilometers en legde 141 ronden af op de Hungaroring. Crawford kwam tot 136 ronden en was ruim vier seconden langzamer dan de vaste F1-coureurs. De omstandigheden waren vergelijkbaar met die van het afgelopen raceweekend in Hongarije. Het kwik steeg tot boven de 30 graden Celsius en de baantemperatuur bedroeg ruim 50 graden.

Woensdag komen Colapinto en Bortoleto opnieuw in actie, terwijl Aston Martin de aandacht richt op een filmdag met de nieuwe Honda-motor. Tijdens zo’n filmdag mogen teams maximaal 200 kilometer afleggen. De auto’s moeten daarbij rijden in een specificatie die eerder tijdens een Grand Prix is gebruikt en zijn voorzien van speciale demonstratiebanden van Pirelli.

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