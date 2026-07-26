Een gefrustreerde Oliver Bearman verklaarde na afloop van de kwalificatie voor de GP van Hongarije dat Haas eigenlijk niet met Aston Martin hoort te vechten. De jonge Brit werd uit de top-16 gestoten door Fernando Alonso. De Spanjaard plaatste zich met zijn sterk geüpgradede AMR26 eindelijk voor Q2. Volgens Bearman onderstreept dit resultaat dat Haas een tandje bij zal moeten zetten om niet achterop te raken in het kampioenschap.

Terwijl Esteban Ocon verheugd was over zijn vijftiende startplaats, betreurde Bearman een vroege exit in Q1. De Brit werd voor het eerst sinds Monaco verslagen door zijn teamgenoot, met een verschil van 0,223 seconde. Alonso verwees Bearman nipt naar de zeventiende plaats door slechts 0,107 seconde onder diens tijd te duiken. Aston Martin haalde alles uit de kast om deze nieuwe mijlpaal te bereiken. De Britse renstal gebruikte drie sets nieuwe banden, tegenover de twee sets van Bearman.

“We hebben er maar drie, dus we hadden eigenlijk niet veel keus”, verzuchtte de Haas-coureur na afloop. “Het betekent wel dat we een set overhouden voor de race, dus hopelijk brengt dat ons in een goede uitgangspositie. Maar ja, het is tot nu toe een zwaar weekend geweest”, gaf hij toe. “Natuurlijk werd Aston Martin geholpen doordat ze drie sets banden hebben gebruikt, maar eigenlijk horen we helemaal niet met hen te vechten.”

Tandje bijzetten

Aston Martin was de afgelopen Grands Prix steevast hekkensluiter in de Formule 1, met uitzondering van een puntenfinish van Alonso in Monaco. In Hongarije introduceerde het team echter een langverwacht upgradepakket met tal van aerodynamische verbeteringen. Bovendien ligt op de bochtige Hungaroring minder nadruk op de Honda-motor, die pas in Zandvoort van een update wordt voorzien. “Het is echt pijnlijk”, verklaarde Bearman desondanks. “Het laat zien dat we momenteel echt aan het vechten en worstelen zijn. Tegelijkertijd is dit waarschijnlijk het circuit waarop de motor het minst bepalend is, omdat de rechte stukken zo kort zijn. Ik denk dan ook niet dat dit beeld het hele seizoen zo zal blijven. Maar het is wel een duidelijk signaal dat we een tandje bij moeten zetten.”

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Het feit dat de Haas-coureur de auto tijdens de eerste vrije training moest afstaan aan Ryo Hirakawa hielp evenmin mee voor zijn zelfvertrouwen. “Vrijdag was totaal niet productief voor ons”, klaagde hij. “Ik deed niet mee aan VT1 en in VT2 keek ik ernaar uit om de draad weer op te pakken na Spa-Francorchamps. Maar ik had echt het gevoel dat we terugvielen naar de situatie van twee of drie races geleden, waarin de balans in de bochten erg slecht was. Ik kon simpelweg geen vertrouwen in de auto vinden en daardoor ook niet pushen; hij brak constant uit bij het insturen van de bochten. Vooral op dit circuit valt je hele ronde in duigen zodra de balans van de auto niet op orde is.”

Fernando Alonso kwalificeerde zich in een sterk geüpgradede Aston Martin op P16 (ANP)

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