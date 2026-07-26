Ferrari heeft de verantwoordelijkheid genomen voor de gridstraf van Lewis Hamilton tijdens de GP van Hongarije. De straf volgde nadat Hamilton per ongeluk Oscar Piastri hinderde in Q3. De Australiër moest zijn laatste snelle ronde daardoor afbreken. Hamilton, die aanvankelijk een plekje op de eerste startrij had veroverd, werd drie plaatsen teruggezet en start zondag vanaf P5.

Hamilton leek op weg naar een historische tiende poleposition op de Hungaroring, maar werd uiteindelijk met slechts 0,012 seconde verslagen door Lando Norris. Tijdens zijn tweede poging in Q3 was Hamilton aanzienlijk langzamer dan in zijn eerste ronde, waarna een spin van Max Verstappen in de laatste bocht gele vlaggen veroorzaakte. Dat leidde tot verwarring bij Ferrari over de positie van Piastri, die bezig was aan een snelle ronde.

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Teambaas Fred Vasseur erkende dat het team een fout had gemaakt door Hamilton niet tijdig te waarschuwen dat Piastri eraan kwam. “We hebben hem (Hamilton, red.) gewaarschuwd, maar veel te laat”, reageerde Vasseur na afloop. “Als er iemand een fout heeft gemaakt, dan zijn wij het wel.” Tegenover de FIA-stewards verklaarde Hamilton dat hij Piastri niet had gezien. “Ik kreeg opeens te horen dat hij vlak achter me in de bocht zat; ik had geen idee dat hij eraan kwam”, verduidelijkte hij tijdens de persconferentie. “Het was natuurlijk niet opzettelijk.”

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