Max Verstappen start zondag in de GP Hongarije niet als zesde, maar als vierde. De Nederlander profiteert van gridstraffen voor zowel Lewis Hamilton als Kimi Antonelli. Nadat de eerste al snel na de kwalificatie werd bestraft, volgde zaterdagavond ook nog een sanctie voor die tweede.

Antonelli eindigde als vierde in de kwalificatie en krijgt drie plekken straf door uitgerekend een incident waarbij Verstappen de aanleiding vormde. Nadat de Nederlander spinde in zijn laatste run in Q3 kreeg Antonelli te maken met gele vlaggem. De Italiaans WK-leider verminderde volgens de stewards wel zijn snelheid, maar niet genoeg. Dat bleek na afloop. Daarom wordt hij bestraft en start de coureur van Mercedes vanaf P7.

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Hamilton kreeg eerder in de avond eveneens drie plekken straf aan zijn broek. Door het hinderen van Oscar Piastri in de kwalificatie – iets waar Hamilton zelf al meteen schuldbewust op hintte na de sessie – is zijn nieuwe startplek de vijfde in plaats van de tweede. De volgorde van de eerste zeven coureurs op de grid in Hongarije is door de besluiten van de wedstrijdleiding als volgt: Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton, Russell en Antonelli.

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