Max Verstappen had na afloop weinig woorden nodig om zijn kwalificatie voor de GP van Hongarije te typeren. “Het hele weekend is al moeilijk, maar vooral deze kwalificatie was het helemaal niks.” De reden: weer een nieuw, nog onbekend probleem in de Red Bull-bolide.

De Nederlander eindigde uiteindelijk als zesde en in de buurt van de pole position kwam hij geen moment. Verbaasd was hij nauwelijks na afloop, aangezien het team hem al meldde dat er problemen waren. “Er werd me verteld dat er iets fout was, ze konden zien dat de aerodynamica minder werd. Dat is niet wat je wilt natuurlijk. Dan kun je ook geen vleugel zetten en is de auto niet meer goed in balans.”

Dat merkte Verstappen naar eigen zeggen ook op de baan. “Het was bijzonder, het werd steeds erger, steeds meer overstuur.”

Dat bleek ook in de tweede run in Q3. “Dan kom je op de laatste bocht af en dan spin je”, keek hij terug op de schuiver in de slotfase van de kwalificatie. Niet dat het veel uitmaakte, want een verbetering van de ronde zat er niet in. En Verstappen heeft bovendien andere zorgen. “Ik kan er op dit moment moeilijk iets van maken, omdat ik zelf ook niet weet wat het probleem nou was.”

Verstappen is de wanhoop voorbij

Nieuwe issues dus. Terwijl vriend en vijand nog dacht dat Red Bull juist op het minder energie vretende circuit in Hongarije misschien wel eens heel goed voor de dag kon komen. “Maar dat kunnen we dan ook afstrepen”, aldus Verstappen.

Van woede of stoom uit de oren was geen sprake. En wanhoop? Op kalme toon: “Nee, hoor, dat woord ken ik al niet meer.” En hoe nu verder? “Tja, morgen proberen we het gewoon weer”, klonk het met toch nog zelfs een glimlach. Want ook Verstappen weet dat hem nu weinig anders rest dan het beste er maar van te maken in de race.

En weg was de viervoudig wereldkampioen, op weg naar een broodnodige ‘debrief’ met het team. Hopelijk voor de Nederlander en voor Red Bull komt er een antwoord op de vragen rondom de nieuwe, op zaterdagavond nog onduidelijke, problemen. Vanaf P6 zal in Boedapest dan zondag blijken wat er mogelijk is in de slotrace voor de zomerstop.

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