Lewis Hamilton kon zijn tiende pole position op de Hungaroring al ruiken, maar op de valreep werd de zevenvoudig wereldkampioen afgetroefd door zijn landgenoot Lando Norris. “We hebben de pole door onze handen laten glippen”, erkende de Ferrari-coureur in zijn eerste reactie na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije.

Hamilton moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede tijd. Achter Norris, maar voor teamgenoot Charles Leclerc. De negen poles die hij eerder overigens scoorde in Hongarije, deed hij dat nog met een Mercedes-krachtbron.

“Het ging het hele weekend al goed en ook in de kwalificatie zaten we er goed in”, vertelde Hamilton op de grid in een eerste reactie tegen interviewer David Coulthard.

Lewis Hamilton: “Om een bepaalde reden gingen we aan het eind van Q3 echter als eerste naar buiten, dat was niet de goede beslissing. Maar los daarvan, ook de grip was er niet. Ook niet voor Charles. De Hungaroring is duidelijk een baan waar ik van hou, maar dit is jammer. Morgen zal het een zware dag worden voor ons.”

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