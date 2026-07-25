Lando Norris veroverde zaterdag pole position voor de GP van Hongarije. In een zinderende kwalificatiesessie, waarin meerdere teams zich mengden in de strijd om de snelste tijd, trok de McLaren-coureur aan het langste eind. De MCL40 oogde opvallend competitief op de verraderlijke Hungaroring. De beide Ferrari’s completeerden de top drie en vertrekken zondag in het kielzog van Norris. Het is de eerste keer dit jaar dat er geen Mercedes op pole staat.

“Ik ben heel erg blij om weer terug aan de top te staan”, reageerde Norris na afloop van de sessie. Lewis Hamilton leek lange tijd genoeg te hebben aan zijn eerste snelle rondje in Q3; in de laatste runs wist alleen Kimi Antonelli zijn eigen tijd te verbeteren. Bovendien schudde Max Verstappen de sessie verder op door te spinnen in de laatste bocht. Het kostte rivaal George Russell zijn laatste rondje, maar Norris, die als laatste over de meet kwam, stootte Hamilton op de valreep wél van pole.

Snelle Ferrari’s

“Ferrari was de hele dag al ontzettend snel”, aldus de regerend wereldkampioen. “Wij zaten er vanaf het begin echter ook goed bij; we hebben dit weekend wat upgrades meegenomen en die lijken hun vruchten af te werpen. Ik had er vandaag gewoon veel vertrouwen in”, verzekerde Norris. “Mijn eerste rondje in Q3 was niet geweldig, dus ik ben enigszins verbaasd dat het toch gelukt is. Het team heeft het hele weekend al geweldig verricht; ik moet gewoon ontzettend dankbaar zijn voor hun harde werk.”

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Kan Norris zijn eerste pole position van het jaar omzetten in een overwinning? “Natuurlijk heb ik de beste papieren, maar deze gasten (Ferrari, red.) zijn het hele jaar al erg snel bij de starts”, reageerde hij. “Vandaag hebben we gedaan wat we moesten doen – nu is het zaak dat we ons zo goed mogelijk voorbereiden op morgen.”

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