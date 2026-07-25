Charles Leclerc moest zaterdag genoegen nemen met de derde startpositie voor de Grand Prix van Hongarije. De Ferrari-coureur kon het tempo van teamgenoot Lewis Hamilton niet volgen en wees na afloop op een verkeerde inschatting van de veranderde omstandigheden op de Hungaroring.

Charles Leclerc vertrekt zondag vanaf de derde plaats tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Ferrari-coureur kende geen vlekkeloze kwalificatie op de Hungaroring en moest zijn meerdere erkennen in teamgenoot Lewis Hamilton, die zich als tweede kwalificeerde. Volgens Leclerc lag de oorzaak vooral bij een verkeerde afstelling van zijn auto nadat de omstandigheden gedurende de dag veranderden.

“Er was een behoorlijke verandering qua wind vandaag en ik denk dat ik hier niet voldoende op heb geanticipeerd met de setup van mijn auto,” legt Leclerc uit. “Ik zit er sinds vanmorgen al een beetje naast.”

De Monegask had daardoor moeite om het maximale vertrouwen uit zijn Ferrari te halen. “Mijn kwalificatie was nogal rommelig. Qua snelheid kwam ik niet in de buurt van Lewis.” Ondanks die beperkingen wist Leclerc zich wel op de tweede startrij te nestelen.

Hoewel de Ferrari-coureur kritisch was op zijn eigen voorbereiding en de gekozen afstelling, zag hij ook een positieve kant aan zijn zaterdag. Gezien de snelheid die hij miste ten opzichte van zijn teamgenoot, was er volgens hem simpelweg niet meer uit te halen. “Daarom was het een kwestie van maximaliseren en dat is gelukt,” concludeert Leclerc tevreden.

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