Lando Norris heeft zaterdagmiddag de snelste tijd gereden in de kwalificatie voor de GP van Hongarije. Daarmee verzekerde de wereldkampioen van McLaren zich van pole position. Max Verstappen blijft steken op de zesde tijd. Hij spint in de slotfase van de sessie. De race begint zondag om 15.00 uur.

Herbeleef hieronder nog eens de kwalificatie voor de GP van Hongarije:

Q1: Alonso overleeft eerste schifting

De zon schijnt op de Hungaroring en de temperatuur bedraagt 26 graden Celsius wanneer het eerste deel van de kwalificatie begint. Valtteri Bottas rijdt in zijn Cadillac als eerste de baan op en Carlos Sainz schiet meteen even van de baan af. Lewis Hamilton (op mediums) zet de eerste serieuze tijd neer in zijn Ferrari met 1.18,730. Veel zegt het nog niet. Max Verstappen beleeft – op softs – ook een lekker begin van de sessie en lost al snel Hamilton af: 1.18,656. Ook Kimi Antonelli komt er in zijn eerste snelle run niet aan. Even later stelt wereldkampioen Lando Norris orde op zaken, hij duikt er ruim onder: 1.18,277.

Max Verstappen komt voor zijn tweede snelle run naar buiten op een moment dat het relatief rustig is op het korte baantje, maar hij weet zich niet te verbeteren, met name door een tegenvallende derde sector. Fernando Alonso verbetert zich wel en weet derhalve de eerste schifting te overleven. Dat is voor het eerst sinds Abu Dhabi 2025. Norris sluit Q1 af als snelste, voor respectievelijk Verstappen en Antonelli.

Afvallers Q1: Bearman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas, Pérez.

Q2: Zesde tijd Verstappen, Alonso sneuvelt

Deel twee van de kwalificatie is onderweg en Fernando Alonso, gretig als hij is, duikt meteen weer als eerste het Hongaarse asfalt op. Max Verstappen schiet wederom sterk uit de startblokken en rijdt 1.18,249. Isack Hadjar schiet er even af, even wordt er met geel gewapperd, maar het blijft verder zonder grote gevolgen. Ondertussen komt Lando Norris met 1.18,566 niet aan de tijd van Verstappen. WK-leider Kimi Antonelli lukt dat wel, hij zet 1.18,178 op de klok. Maar hij wordt op zijn beurt afgetroefd door Lewis Hamilton: 1.17,931. Na de eerste serie snelle runs in Q2 sluit Alonso af met 1.19,808, goed voor de negende tijd. Zou hij weten te stunten met een plek in Q3?

Isack Hadjar laat zich zien. De Franse teamgenoot van Verstappen spinde zojuist nog, maar zet nu een scherpe tijd neer. Sterker, met zijn 1.17,872 nestelt hij zich even bovenaan. Max Verstappen weet zich met zijn tweede run op de gebruikte softs niet verder te verbeteren. De snelste tijd komt wederom op naam van Lando Norris (1.17,456). Verstappen blijft steken op de zesde tijd. Fernando Alonso vindt zijn Waterloo in Q2 met de zestiende tijd.

Afvallers Q2: Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon, Alonso.

Q3: Max Verstappen spint in Q3

En Q3 is onderweg, met onder andere Nico Hülkenberg (Audi) en Arvid Lindblad (Racing Bulls) nog in de strijd. Max Verstappen komt op gebruikte softs tot 1.17,725, maar de Ferrari’s en McLarens plus de Mercedes van Antonelli duiken eronderdoor. Na de eerste serie snelle runs voert Lewis Hamilton het veld aan, voor Norris en Leclerc. Verstappen heeft de zesde tijd achter zijn naam, Hadjar de achtste.

De top-tien rijdt naar buiten voor de laatste snelle rondjes van vandaag. Niemand verbetert zich vooralsnog. Max Verstappen spint. De gele vlag zorgt ervoor dat Kimi Antonelli zich niet kan verbeteren.

Lando Norris duikt op de valreep alsnog net onder de tijd van Lewis Hamilton, met 1.17,207. George Russell is stilgevallen met zijn Mercedes op het rechte stuk van start/finish. Hij eindigt met de zevende tijd, een plek achter Verstappen.

Top-10: Norris, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Piastri, Verstappen, Russell, Hadjar, Lindblad, Hülkenberg.

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