Isack Hadjar is allerminst te spreken over het gedrag van zijn RB22 op de Hungaroring. Tijdens de kwalificatie op zaterdag kwam de Fransman niet verder dan de achtste tijd. Ook Max Verstappen was zichtbaar gefrustreerd over de Red Bull; de Nederlander moest genoegen nemen met de zesde startplaats. Hadjar, die zich ongekend kritisch uitliet over de prestaties van zijn auto, voorziet bovendien weinig kansen in de race.

“Het tempo was tijdens de vrije trainingen al waardeloos”, fulmineerde Hadjar tegenover de media in de paddock. “We hebben geen enkele vooruitgang geboekt en daar word ik echt pissig van. Op versleten banden reed ik mijn snelste ronde, maar op een verse set kwam ik er totaal niet aan te pas. Ik snap niet wat ze in de pitstraat aan het doen zijn”, klonk het opvallend kritisch.

‘Word er echt boos van’

“We kwamen als een van de laatsten de baan op, terwijl ik juist als een van de eersten de garage verliet”, vervolgde Hadjar gefrustreerd. “In plaats van Max (Verstappen, red.) te volgen, word ik door vijf auto’s ingehaald. Daarna volgt een waardeloze outlap, omdat mijn banden niet meer op temperatuur zijn. Daar word ik echt boos van. In plaats van alles goed te controleren, laten we het volledig in de soep lopen. En zie hier het resultaat.”

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“We starten als achtste en zesde, dus laten we kijken of we elkaar kunnen helpen en een paar plaatsen kunnen winnen. Maar eerlijk gezegd heb ik daar mijn twijfels over”, zei hij sceptisch. Op de vraag of hij zich vooral richtte op het vasthouden van de achtste plaats, reageerde Hadjar resoluut: “Het kan ons geen bal schelen of we als achtste eindigen. We gaan zeker proberen aan te vallen; achtste worden is wat dat betreft vrij eenvoudig. Maar nogmaals, niemand binnen ons team mikt op een achtste plek.”

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