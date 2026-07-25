Lewis Hamilton heeft een gridstraf gekregen voor het hinderen van Oscar Piastri tijdens de kwalificatie voor de GP van Hongarije. De Ferrari-coureur wordt door de FIA-stewards schuldig bevonden aan het hinderen van de McLaren-coureur in bocht één tijdens diens laatste snelle ronde in Q3. Daardoor verliest Hamilton zijn tweede startpositie op de Hungaroring en wordt hij teruggezet naar P5. Piastri schuift één plaats op naar P4.

Hamilton leek op weg naar een historische tiende pole position op de Hungaroring, maar werd uiteindelijk met slechts 0,012 seconden verslagen door McLaren-coureur Lando Norris. Na zijn snelle ronde kwam hij echter in opspraak voor het vermeend hinderen van Piastri. “Lewis (Hamilton, red.) keek gewoon niet in zijn spiegels”, aldus een gefrustreerde Piastri tegenover Sky Sports. “Balen, want daardoor kon ik sowieso geen goede ronde meer rijden.” Het eerste snelle rondje van de Australiër leverde hem uiteindelijk de vijfde startplek op.

Gridstraf voor Hamilton?

“De auto was vandaag duidelijk snel”, voegde hij er hoopvol aan toe. “Het was geen gemakkelijke kwalificatie, maar er zit duidelijk potentie in ons pakket.” Uiteindelijk is Piastri dus nog een plaatsje opgeschoven op de startgrid. Hamilton moest zich na afloop bij de stewards melden voor het ‘mogelijk hinderen’ van de McLaren-coureur en kreeg een gridstraf van drie plaatsen. Kimi Antonelli start daardoor vanaf P3 en teamgenoot Charles Leclerc erft een plekje op de eerste startrij.

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Tijdens de officiële FIA-persconferentie benadrukte Hamilton dat Ferrari hem niet had geïnformeerd over de naderende McLaren. “Ik werd pas op het moment dat hij vlak achter me in de bocht zat, verteld dat hij eraan kwam, dus ik had geen idee”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. “Het was natuurlijk niet opzettelijk.”

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