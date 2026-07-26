Andrea Stella ziet in dat de updates van McLaren heeft gewerkt dit weekend. Lando Norris mag vanaf poleposition van start gaan tijdens de Grand Prix van Hongarije. Oscar Piastri start vanaf de vijfde plek. Stella is over het algemeen tevreden met de ontwikkeling van de auto. “De snelheid van de auto hier laat zien dat we de juiste richting opgaan”, aldus Stella.

Andrea Stella benadrukt dat McLaren updates heeft doorgevoerd die de vooruitgang van het team bevorderen, maar dat er wel nog verbetering in zit. “De updates werken zoals we dachten. De snelheid van de auto hier laat zien dat we de juiste richting opgaan. Echter, we hebben nog veel werk te doen om constant te kunnen strijden met Mercedes en Ferrari. Dus voor nu is dit een goede vooruitgang, maar we hebben nog wel verbetering te doen”, vertelde Stella na de kwalificatie in Hongarije.

LEES OOK: Lando Norris onttroont Mercedes, verovert pole in Hongarije: ‘Terug aan de top’

‘Het is een verrassing’

Volgens Stella is vooral Ferrari de concurrent, want daarmee moest Norris vechten voor de poleposition. “Het is een verrassing als we kijken naar het derde gedeelte van de kwalificatie. Hamilton en Leclerc verbeterde zich niet. We konden wel met hun vechten om de eerste start plek. Deze vooruitgang kwam vanuit het harde werk van het team en er is veel focus op de ontwikkeling. De updates hebben op de baan bevestigd wat we al dachten, wat goed nieuws is. We hebben nog genoeg werk te doen om hier te blijven rijden en mee te doen met de pole en de overwinning”, aldus Stella.

Over de McLaren-coureurs zei Stella het volgende: “Lando doet het heel het weekend al goed. Hij weet precies hoe hij moet rijden met deze verbeterde auto. Als je moeilijke omstandigheden hebt op deze baan, dan moet je je daarop aanpassen en Oscar doet dat snel. Het is jammer dat hij zijn laatste ronde niet kon rijden, want hij kon zich echt nog verbeteren. Het is nog steeds een goede startpositie voor hem en we gaan het morgen zien”, besloot de McLaren-teambaas.

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.