Laurens van Hoepen is vierde geworden in de Formule 2-hoofdrace op de Hungaroring. Na een podiumplaats in de sprintrace op zaterdag greep de Nederlander op zondag nipt naast het ereschavot. Dankzij een bliksemstart had Van Hoepen lange tijd zicht op de derde plaats, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met P4. Noel León won dankzij een uitgekiende strategie zijn eerste hoofdrace in de opstapklasse.

Van Hoepen vertrok zondag vanaf P6, maar wist dankzij een goede start in de eerste bochten direct Tasanapol Inthraphuvasak en Joshua Dürksen te passeren. Vanaf P4 opende hij vervolgens de aanval op Invicta-coureur Rafael Câmara. In de voorhoede profiteerde Noel León ondertussen van een goed getimede pitstop. Onder een virtuele safety car kwam de Mexicaan in ronde zeventien naar binnen voor nieuwe banden. Polesitter en raceleider Kush Maini zou zijn pitstop later maken en viel daardoor terug naar P2.

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Ondertussen belandde Van Hoepen in een sandwich tussen de twee Invicta-bolides. Mede daardoor slaagde hij er niet in om Câmara te passeren. Laatstgenoemde trok uiteindelijk aan het langste eind in het gevecht om de derde plaats.

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