Aston Martin ziet duidelijke tekenen van herstel na de introductie van het eerste deel van zijn omvangrijke upgradepakket tijdens de GP van Hongarije. Hoewel Fernando Alonso en Lance Stroll opnieuw buiten de punten bleven, spreekt teameigenaar Lawrence Stroll van een belangrijke stap voorwaarts. De ontwikkelingen moeten de basis vormen voor een verdere opmars in de tweede seizoenshelft, wanneer ook de Honda-motor een langverwachte upgrade krijgt.

Het team uit Silverstone introduceerde op de Hungaroring een pakket met liefst zestien aangepaste onderdelen, waarbij vrijwel ieder zichtbaar oppervlak van de AMR26 werd herzien. Alonso bereikte daardoor voor het eerst dit seizoen Q2 en startte als zestiende, waarna hij als veertiende finishte. Teamgenoot Stroll kwam als dertiende over de streep. Daarmee blijft Aston Martin op één WK-punt staan. Toch kon het team zich wel voor het eerst meten met het middenveld; Cadillac, Haas én Williams werden afgetroefd.

Strijd in het middenveld

Lawrence Stroll was na afloop positief over de eerste resultaten van het nieuwe pakket. “We hebben duidelijk een grote stap voorwaarts gezet”, reageerde hij tegenover Sky Sports. “De eerste van vele die nog zullen volgen. Dus ja, ik ben zeer tevreden. Mijn dank gaat uit naar al alle mannen en vrouwen in de fabriek om die zo hard hebben gewerkt om dit mogelijk te maken.” Ook zoon Lance Stroll zag voldoende aanknopingspunten, ondanks het uitblijven van punten. “We zaten voor het eerst dit jaar in de strijd om het middenveld, dus dat is goed”, reageerde de Canadees. “We hebben dit weekend een grote stap voorwaarts gezet, en nu moeten we gewoon blijven pushen.”

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Aston Martin hoopt na de zomerstop opnieuw een stap te zetten. Tijdens de GP van Nederland introduceert motorleverancier Honda een vernieuwde krachtbron, die deze week al voor het eerst wordt getest tijdens een filmdag op de Hungaroring. Daarmee krijgt het team een volgende kans om de ingezette opmars voort te zetten.

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